W tym roku turniej miksta w US Open rozgrywany jest w nowej formie. Impreza odbywa się w tygodniu przed startem głównych zmagań, a udział bierze w niej 16 duetów, składających się głównie z gwiazd występujących na co dzień w singlu.

ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Świątek wysłała wiadomość do swojego partnera

W zmaganiach startuje Iga Świątek, która gra u boku Caspera Ruuda. Przeciwnikami polsko-norweskiej pary są Amerykanie Madison Keys i Frances Tiafoe.

Świątek nie miała wiele czasu na odpoczynek przed US Open. Dopiero w nocy z poniedziałku na wtorek zakończyła bowiem turniej rangi WTA 1000 w Cincinnati. Polka sięgnęła po tytuł, pokonując w finale Włoszkę Jasmine Paolini.

