Zrobiła to! Świątek wysłała wiadomość do swojego partnera

Iga Świątek

Iga Świątek zwycięstwem zakończyła udział w turnieju WTA w Cincinnati. Tymczasem już we wtorek Polka rozpocznie mikstowe zmagania w US Open, a jej partnerem będzie Casper Ruud. Świątek wysłała Norwegowi wiadomość.

fot. PAP/EPA
Iga Świątek

Iga Świątek ostatnie dni z pewnością zaliczy do udanych. Sięgnęła po tytuł w imprezie rangi WTA 1000 w Cincinnati, pokonując w finałowym pojedynku Włoszkę Jasmine Paolini.

 

Polka nie ma jednak wiele czasu na odpoczynek. Już we wtorek o godzinie 18:30 raszynianka zainauguruje rywalizację w wielkoszlemowym US Open. Zagra w mikście u boku Caspera Ruuda. Ich rywalami będą Amerykanie Madison Keys i Frances Tiafoe.

 

Od zakończenia spotkania z Paolini do rozpoczęcia przez Świątek zawodów na Flushing Meadows upłynie zaledwie 16,5 godziny. Polka niemalże od razu po finale w Cincinnati wsiadła w samolot i udała się do Nowego Jorku.

 

Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w swoich mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z podróży. Wysłała również wiadomość do Ruuda.

"Zrobione. Do zobaczenia na korcie, Casper" - napisała.

