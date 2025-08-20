Na wstępnie należy przypomnieć, że sposób, w jaki rozgrywany jest tegoroczny turniej mikstowy na US Open, jest dość specyficzny. Wyjątkowo odbywa się on w tygodniu kwalifikacji do wielkoszlemowej imprezy, a nie w trakcie singlowego turnieju. Miało to zwiększyć jego prestiż i skłonić do udziału w mikście największe gwiazdy światowego tenisa.

Mecze mają krótszy format. Gra się do dwóch wygranych setów. Każdy set jest rozgrywany do czterech gemów. Przy stanie 40-40 w gemie następny punkt jest decydujący. Przy stanie 4:4 w gemach jest rozgrywany klasyczny tie-break. Ewentualny trzeci set to tzw. super tie-break, czyli do 10 wygranych punktów, z zachowaniem dwóch punktów różnicy. Dopiero w finale sety będą rozgrywane do sześciu gemów.

Polka i Norweg do tej pory wygrali na amerykańskich kortach dwa spotkania. W obu starciach przegrali w sumie po trzy gemy. W swoim premierowym meczu na US Open rozprawili się z duetem ze Stanów Zjednoczonych - Madison Keys i Frances Tiafoe. Później natomiast ograli amerykańsko-włoską parę Caty McNally - Lorenzo Musetti.

Teraz przed Światek i Ruudem kolejne wyzwanie. Trzeba bowiem zaznaczyć, że Pegula i Draper są faworytami całego turnieju. Czy Polce i Norwegowi uda się sprawić niespodziankę?

