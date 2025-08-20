We wtorek Iga Świątek - zaledwie 17 godzin po zwycięstwie w zmaganiach rangi WTA 1000 w Cincinnati - ponownie wyszła na kort. Polka występuje w turnieju miksta podczas US Open u boku Caspera Ruuda.

Polsko-norweska para ma już na swoim koncie dwie wiktorie i jest w najlepszej czwórce imprezy. Świątek i Ruud pokonali odpowiednio Madison Keys i Francesa Tiafoe oraz Caty McNally i Lorenzo Musettiego.

O awans do wielkiego finału Świątek i Ruud zmierzą się z Jessicą Pegulą i Jackiem Draperem. Amerykańsko-brytyjski duet wyeliminował na Flushing Meadows Emmę Raducanu i Carlosa Alcaraza oraz Mirrę Andriejewą i Daniiła Miedwiediewa.

US Open: Świątek/Ruud - Pegula/Draper. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Świątek/Ruud - Pegula/Draper w półfinale US Open? O tym przekonamy się w nocy ze środy na czwartek. Spotkanie zaplanowano na godzinę 1:00 (21 sierpnia) polskiego czasu.

