Z kim zagra Iga Świątek w półfinale US Open? Już wszystko jasne

Iga Świątek

Amerykanka Jessica Pegula i Brytyjczyk Jack Draper będą w nocy z środy na czwartek czasu polskiego rywalami Igi Świątek i Norwega Caspera Ruuda w półfinale miksta w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open.

Z kim zagra Iga Świątek w półfinale US Open? Już wszystko jasne
fot. PAP
Już wiemy, z kim zagra Iga Świątek w półfinale US Open

Rozstawieni z numerem trzecim Świątek i Ruud rozegrali we wtorek dwa mecze. W pierwszej rundzie wygrali z Amerykanami Madison Keys i Francesem Tiafoe 4:1, 4:2, a następnie pokonali Amerykankę Caty McNally i Włocha Lorenzo Musettiego również 4:1, 4:2.

 

Pegula i Draper są najwyżej rozstawieni. Najpierw wygrali z Brytyjką Emmą Raducanu i Hiszpanem Carlosem Alcarazem 4:2, 4:2, a potem z Rosjanami Mirrą Andriejewą i Daniiłem Miedwiediewem 4:1, 4:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dobre występy polskich tenisistek w US Open

 

W drugim półfinale Amerykanie Danielle Collins i Christian Harrison zmierzą się z włoską parą Sara Errani - Andrea Vavassori.

 

Finał również odbędzie się w nocy z środy na czwartek.

 

Turniej gry mieszanej wyjątkowo odbywa się w tygodniu kwalifikacji do US Open, a nie w trakcie singlowego turnieju. Miało to zwiększyć jego prestiż i skłonić do udziału w mikście największe gwiazdy światowego tenisa, co w dużym stopniu się udało.

 

Mecze mają krótszy format. Gra się do dwóch wygranych setów. Każdy set jest rozgrywany jest do czterech gemów. Przy stanie 40-40 w gemie następny punkt jest decydujący. Przy stanie 4:4 w gemach jest rozgrywany klasyczny tie-break. Ewentualny trzeci set to tzw. super tie-break, czyli do 10 wygranych punktów, z zachowaniem dwóch punktów różnicy. Dopiero w finale sety będą rozgrywane do sześciu gemów.

 

Singlowa rywalizacja w Nowym Jorku rozpocznie się w niedzielę

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
CASPER RUDDIGA ŚWIĄTEKJACK DRAPERJESSICA PEGULATENISUS OPEN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Wiktorowski: Zdajemy sobie sprawę, że to jest historyczny moment dla polskiego tenisa
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 