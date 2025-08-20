Z kim zagra Iga Świątek w półfinale US Open? Już wszystko jasne

Rozstawieni z numerem trzecim Świątek i Ruud rozegrali we wtorek dwa mecze. W pierwszej rundzie wygrali z Amerykanami Madison Keys i Francesem Tiafoe 4:1, 4:2, a następnie pokonali Amerykankę Caty McNally i Włocha Lorenzo Musettiego również 4:1, 4:2.

Pegula i Draper są najwyżej rozstawieni. Najpierw wygrali z Brytyjką Emmą Raducanu i Hiszpanem Carlosem Alcarazem 4:2, 4:2, a potem z Rosjanami Mirrą Andriejewą i Daniiłem Miedwiediewem 4:1, 4:1.

ZOBACZ TAKŻE: Dobre występy polskich tenisistek w US Open

W drugim półfinale Amerykanie Danielle Collins i Christian Harrison zmierzą się z włoską parą Sara Errani - Andrea Vavassori.

Finał również odbędzie się w nocy z środy na czwartek.

Turniej gry mieszanej wyjątkowo odbywa się w tygodniu kwalifikacji do US Open, a nie w trakcie singlowego turnieju. Miało to zwiększyć jego prestiż i skłonić do udziału w mikście największe gwiazdy światowego tenisa, co w dużym stopniu się udało.

Mecze mają krótszy format. Gra się do dwóch wygranych setów. Każdy set jest rozgrywany jest do czterech gemów. Przy stanie 40-40 w gemie następny punkt jest decydujący. Przy stanie 4:4 w gemach jest rozgrywany klasyczny tie-break. Ewentualny trzeci set to tzw. super tie-break, czyli do 10 wygranych punktów, z zachowaniem dwóch punktów różnicy. Dopiero w finale sety będą rozgrywane do sześciu gemów.

Singlowa rywalizacja w Nowym Jorku rozpocznie się w niedzielę

