Finał US Open: Iga Świątek/Casper Ruud - Sara Errani/Andrea Vavassori. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńIga Świątek

Iga Świątek/Casper Ruud - Sara Errani/Andrea Vavassori to finał turnieju mikstowego podczas US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek/Casper Ruud - Sara Errani/Andrea Vavassori na Polsatsport.pl.

We wtorek Świątek i Ruud w pierwszej rundzie wygrali z Amerykanami Madison Keys i Francesem Tiafoe 4:1, 4:2, a następnie pokonali Amerykankę Caty McNally i Włocha Lorenzo Musettiego również 4:1, 4:2.

 

W półfinale Polka i Norweg trafili natomiast na Jessikę Pegulę i Jacka Drapera. Ich mecz okazał się najbardziej zaciętym ze wszystkich rozegranych spotkań. Pierwszy raz bowiem potrzebny był super tie-break.

 

Ostatecznie Świątek i Ruud wygrali 3:5, 5:3, 10:8.

 

W finale ich rywalami są Sara Errani i Andrea Vavassori. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek/Casper Ruud - Sara Errani/Andrea Vavassori na Polsatsport.pl. 

IGA ŚWIĄTEK TENIS US OPEN

