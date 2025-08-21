We wtorek Świątek i Ruud w pierwszej rundzie wygrali z Amerykanami Madison Keys i Francesem Tiafoe 4:1, 4:2, a następnie pokonali Amerykankę Caty McNally i Włocha Lorenzo Musettiego również 4:1, 4:2.

W półfinale Polka i Norweg trafili natomiast na Jessikę Pegulę i Jacka Drapera. Ich mecz okazał się najbardziej zaciętym ze wszystkich rozegranych spotkań. Pierwszy raz bowiem potrzebny był super tie-break.

Ostatecznie Świątek i Ruud wygrali 3:5, 5:3, 10:8.

W finale ich rywalami są Sara Errani i Andrea Vavassori.

