Kiedy kolejny mecz Igi Świątek?

Świątek z pewnością już dawno nie miała tak intensywnego okresu. Przypomnijmy - najpierw Polka triumfowała w turnieju w Cincinnati, pokonując w finale Włoszkę Jasminę Paolini.

Już kilkanaście godzin później polska tenisistka wzięła udział w mikstowych zmaganiach w US Open, gdzie w parze z Norwegiem Casperem Ruudem doszła do finału. W decydującym meczu polsko-norweski duet musiał uznać wyższość doświadczonych w grze podwójnej Włochów, przegrywając z Sarą Errani i Andreą Vavassorim.

Teraz przed Świątek kolejny start - Polka weźmie udział w US Open.

Tenisistka z Raszyna wygrała ten wielkoszlemowy turniej w 2022 roku i patrząc na jej aktualną formę, z pewnością również podczas tegorocznej edycji będzie jedną z kandydatek do końcowego triumfu.

Kiedy gra Iga? Kolejny mecz Igi Świątek

Kiedy gra Iga? Kolejny mecz Igi Świątek odbędzie się podczas US Open 2025. W tym roku amerykański turniej, jeśli chodzi o główną drabinkę, zostanie rozegrany w dniach 24 sierpnia - 7 września.

BS, Polsat Sport