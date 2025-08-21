Kiedy kolejny mecz Igi Świątek?

Iga Świątek

Iga Świątek ma za sobą niezwykle intensywny okres. Tuż po triumfie w Cincinnati wzięła udział w mikstowych zmaganiach w ramach US Open. Kiedy gra Iga? Kiedy kolejny mecz Igi Świątek?

Kiedy gra Iga? Kolejny mecz Igi Świątek

Świątek z pewnością już dawno nie miała tak intensywnego okresu. Przypomnijmy - najpierw Polka triumfowała w turnieju w Cincinnati, pokonując w finale Włoszkę Jasminę Paolini.

 

Już kilkanaście godzin później polska tenisistka wzięła udział w mikstowych zmaganiach w US Open, gdzie w parze z Norwegiem Casperem Ruudem doszła do finału. W decydującym meczu polsko-norweski duet musiał uznać wyższość doświadczonych w grze podwójnej Włochów, przegrywając z Sarą Errani i Andreą Vavassorim.

 

Teraz przed Świątek kolejny start - Polka weźmie udział w US Open.

 

Tenisistka z Raszyna wygrała ten wielkoszlemowy turniej w 2022 roku i patrząc na jej aktualną formę, z pewnością również podczas tegorocznej edycji będzie jedną z kandydatek do końcowego triumfu.

Kiedy gra Iga? Kolejny mecz Igi Świątek

Kiedy gra Iga? Kolejny mecz Igi Świątek odbędzie się podczas US Open 2025. W tym roku amerykański turniej, jeśli chodzi o główną drabinkę, zostanie rozegrany w dniach 24 sierpnia - 7 września.

