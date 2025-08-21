Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie US Open

US Open to jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych. W tym sezonie za nami już Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. Czas zatem na ostatni z wielkiej czwórki.

Turniej główny rozpocznie się 24 sierpnia. Bezpośredni awans do pierwszej rundy uzyskali, z uwagi na swoje pozycje w rankingach - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak.

W czwartek odbyło się losowanie drabinki. Dzięki temu nasi reprezentanci poznali swoich przeciwników.

Świątek zagra z Emilianą Arango, Fręch - z Talią Gibson, a Linette - z McCarty Kessler. Z kolei Majchrzak zmierzy się z Hugo Dellienem.