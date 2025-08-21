Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie US Open

Jakub ŻelepieńIga Świątek

W czwartek odbyło się losowanie drabinki US Open. Z kim zmierzą się Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie? Sprawdź poniżej.

Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie US Open
fot. PAP/EPA
Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie US Open

US Open to jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych. W tym sezonie za nami już Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. Czas zatem na ostatni z wielkiej czwórki.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy kolejny mecz Igi Świątek?

 

Turniej główny rozpocznie się 24 sierpnia. Bezpośredni awans do pierwszej rundy uzyskali, z uwagi na swoje pozycje w rankingach - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. 

 

W czwartek odbyło się losowanie drabinki. Dzięki temu nasi reprezentanci poznali swoich przeciwników. 

 

Świątek zagra z Emilianą Arango, Fręch - z Talią Gibson, a Linette - z McCarty Kessler. Z kolei Majchrzak zmierzy się z Hugo Dellienem. 

 

 

 

Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKKAMIL MAJCHRZAKMAGDALENA FRĘCHMAGDA LINETTETENISUS OPEN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski: Mam nadzieję, że nowy trener Igi Świątek będzie lojalny
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 