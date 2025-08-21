Świątek przegrała finał US Open, a polski tenisista... wszystkich zszokował. "Forza Italia!"

Przypomnijmy - turniej gry mieszanej wyjątkowo odbywał się w tygodniu kwalifikacji do US Open, a nie w trakcie singlowego turnieju. Miało to zwiększyć jego prestiż i skłonić do udziału w mikście największe gwiazdy światowego tenisa, co w dużym stopniu się udało. Mecze miały krótszy format, dopiero w finale sety były rozgrywane do sześciu gemów.

Decyzja organizatorów o zmianie formatu wywołała kontrowersje. Oburzenia nie kryli niektórzy zawodnicy, którzy specjalizują się w grze podwójnej. Dopuszczenie do rywalizacji tylko 16 par, stworzonych głównie przez etatowych singlistów, zamknęło im bowiem szansę na rywalizację, która w Wielkim Szlemie wiąże się z wysokimi nagrodami. Włosi za zwycięstwo otrzymali milion dolarów do podziału.

W grupie oburzonych znalazł się Jan Zieliński.

- Nie nazywajmy tego Wielkim Szlemem, bo trochę się ośmieszamy - zaznaczył niedawno Polak w rozmowie z Polsatem Sport.

"Sądzę, że wygranie dwóch wielkoszlemowych turniejów w grze mieszanej w ciągu jednego roku nie wystarczy, aby otrzymać zaproszenie na wydarzenie "pokazowe" US Open. Dziękuję za pozbawienie możliwości rywalizacji i sprawienie, aby było to uczciwe dla wszystkich" - napisał wcześniej w serwisie X (dawniej Twitter) Zieliński.

Tym razem Zieliński skomentował finał Świątek/Ruud - Errani/Vavassori. Włoski duet specjalizuje się w grze podwójnej i między innymi do tego odniósł się Polak.

"Gra podwójna na szczycie! Forza Italia! A może by tak następnym razem pozwolić grać większej liczbie specjalistów od gry podwójnej, żeby urozmaicić zmagania? Nie ułatwiajmy zadania Vavie i Sarze" - napisał Zieliński, zaskakując wielu kibiców. Niektórzy fani są wręcz zszokowani tym, że Zieliński ich zdaniem niejako... cieszy się z wygranej rywali Świątek, zamieszczając taki komentarz.

Doubles on TOP!

Statement made!

Forza Italia! 🇮🇹@SaraErrani Andrea Vavassori



How about allowing more doubles specialists next time to spice it up? Let’s not make it too easy for Vava and Sara! @usopen @ebutorac pic.twitter.com/6P2L1rYXps — Jan Zielinski (@zielaczekk) August 21, 2025

Zieliński ma na swoim koncie między innymi dwa wielkoszlemowe triumfy w mikście (Australian Open 2024 i Wimbledon 2024).

Wielkoszlemowy US Open 2025, jeśli chodzi o główną drabinkę w zmaganiach singlowych, zostanie rozegrany w dniach 24 sierpnia - 7 września.

BS, Polsat Sport