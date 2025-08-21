Taniec Świątek na kortach US Open! To tę piosenkę wybrała (WIDEO)

Turniej gry mieszanej wyjątkowo odbywał się w tygodniu kwalifikacji do US Open, a nie w trakcie singlowego turnieju. Miało to zwiększyć jego prestiż i skłonić do udziału w mikście największe gwiazdy światowego tenisa, co w dużym stopniu się udało. Mecze miały krótszy format, dopiero w finale sety były rozgrywane do sześciu gemów.

We wtorek Świątek i Ruud w pierwszej rundzie wygrali z Amerykanami Madison Keys i Francesem Tiafoe 4:1, 4:2, a następnie pokonali Amerykankę Caty McNally i Włocha Lorenzo Musettiego również 4:1, 4:2. Środę zaczęli od wygrania półfinału z Amerykanką Jessicą Pegulą i Brytyjczykiem Jackiem Draperem 3:5, 5:3, 10-8.



W finale Polka i Norweg musieli natomiast uznać wyższość obrońców tytułu, Sary Errani i Andrei Vavassoriego. Włosi wygrali 6:3, 5:7, 10:6. Kilka godzin po zakończeniu spotkania Świątek zabrała głos w mediach społecznościowych.



"Świetnie bawiłam się przez ostatnie dni! Dziękuję za to, US Open. Dziękuję też Casperowi Ruudowi za wysłanie SMS-a i za tę wspaniałą przygodę. Gratulacje dla Sary Errani i Andrei Vavassoriego - byliście niesamowici. Mamy nadzieję, że nie było wam z nami łatwo" - napisała Polka.



Pojawiło się też post scriptum.

"Ostatnie nagranie to ja o 00:47 z najlepszą możliwą ścieżką dźwiękową" - dodała Świątek. To zdanie odnosiło się do krótkiego nagrania, na którym widać, jak tenisistka tańczy do piosenki "Dancing queen" zespołu ABBA.