Świątek - Arango. Wynik meczu Świątek. Kto wygrał US Open?

Czas na kolejny start Świątek w US Open. Przypomnijmy - polska tenisistka wygrała ten wielkoszlemowy turniej w 2022 roku i z pewnością również w tegorocznej edycji wymieniana jest w gronie faworytek do końcowego triumfu.

Pierwszą rywalką Świątek będzie reprezentantka Kolumbii Emiliana Arango. 24-latka w światowym rankingu zajmuje 81. miejsce. W Wielkim Szlemie wygrała tylko jedno spotkanie - w tegorocznym French Open.

Do tej pory Świątek - Arango nie miały okazji ze sobą rywalizować, jeśli chodzi o seniorskie starty. Zmierzyły się natomiast na juniorskim Roland Garros osiem lat temu, kiedy Świątek wygrała w dwóch setach.

Finał US Open 2025 w grze pojedynczej kobiet odbędzie się 6 września, a mężczyzn - dzień później.

Świątek - Arango. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Arango w US Open poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Arango, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

