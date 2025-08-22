Świątek - Arango. Wynik meczu Świątek. Kto wygrał US Open?
Iga Świątek - Emiliana Arango to pierwsze spotkanie najlepszej polskiej tenisistki podczas US Open 2025. Kto wygrał mecz Świątek - Arango? Jaki był wynik meczu Świątek - Arango na US Open?
Czas na kolejny start Świątek w US Open. Przypomnijmy - polska tenisistka wygrała ten wielkoszlemowy turniej w 2022 roku i z pewnością również w tegorocznej edycji wymieniana jest w gronie faworytek do końcowego triumfu.
Pierwszą rywalką Świątek będzie reprezentantka Kolumbii Emiliana Arango. 24-latka w światowym rankingu zajmuje 81. miejsce. W Wielkim Szlemie wygrała tylko jedno spotkanie - w tegorocznym French Open.
Do tej pory Świątek - Arango nie miały okazji ze sobą rywalizować, jeśli chodzi o seniorskie starty. Zmierzyły się natomiast na juniorskim Roland Garros osiem lat temu, kiedy Świątek wygrała w dwóch setach.
Finał US Open 2025 w grze pojedynczej kobiet odbędzie się 6 września, a mężczyzn - dzień później.
Świątek - Arango. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Świątek - Arango w US Open poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Arango, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.