Świątek - Lamens. Kiedy kolejny mecz Świątek? O której godzinie US Open?

Czas na drugi mecz Świątek podczas tegorocznej edycji US Open. W spotkaniu drugiej rundy najlepsza polska tenisistka zmierzy się z Suzan Lamens. 26-letnia Holenderka w poprzedniej fazie turnieju wyeliminowała Amerykankę Valerie Glozman.

Świątek natomiast rywalizowała z reprezentantką Kolumbii Emilianą Arango. Triumfowała w dwóch setach i wywalczyła awans do drugiej rundy US Open 2025.

Przypomnijmy - Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Tenisistka z Raszyna pokonała wówczas w finale reprezentantkę Tunezji Ons Jabeur.

Główna rywalizacja nowojorskich rozgrywek trwa od 24 sierpnia do 7 września.

Świątek - Lamens. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Lamens? To pytanie z pewnością zadają sobie fani tenisa i polskiej zawodniczki. Jak na razie nie ma jeszcze potwierdzonej informacji na temat tego, kiedy gra Świątek. Gdy tylko organizatorzy podadzą termin i godzinę meczu Świątek - Lamens, poinformujemy o tym w tekście.

BS, Polsat Sport