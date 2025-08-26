Świątek - Lamens. Kiedy kolejny mecz Świątek? O której godzinie US Open?

Iga Świątek

Iga Świątek - Suzan Lamens to mecz drugiej rundy US Open. Kiedy mecz Świątek - Lamens? O której godzinie Świątek - Lamens w US Open?

Świątek - Lamens. Kiedy kolejny mecz Świątek? O której godzinie US Open?
fot. AFP
Świątek - Lamens. Kiedy kolejny mecz Świątek? O której godzinie US Open?

Czas na drugi mecz Świątek podczas tegorocznej edycji US Open. W spotkaniu drugiej rundy najlepsza polska tenisistka zmierzy się z Suzan Lamens. 26-letnia Holenderka w poprzedniej fazie turnieju wyeliminowała Amerykankę Valerie Glozman.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Świątek wysłała wiadomość do swojego partnera

 

Świątek natomiast rywalizowała z reprezentantką Kolumbii Emilianą Arango. Triumfowała w dwóch setach i wywalczyła awans do drugiej rundy US Open 2025.

 

Przypomnijmy - Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Tenisistka z Raszyna pokonała wówczas w finale reprezentantkę Tunezji Ons Jabeur.

 

Główna rywalizacja nowojorskich rozgrywek trwa od 24 sierpnia do 7 września.

Świątek - Lamens. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Lamens? To pytanie z pewnością zadają sobie fani tenisa i polskiej zawodniczki. Jak na razie nie ma jeszcze potwierdzonej informacji na temat tego, kiedy gra Świątek. Gdy tylko organizatorzy podadzą termin i godzinę meczu Świątek - Lamens, poinformujemy o tym w tekście.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

US Open: Światek vs Suzan Lamens. Iga wygra?

IGA ŚWIĄTEKTENISUS OPEN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Krzysztof Rawa: W finale zadecyduje głowa

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 