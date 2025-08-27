Iga Świątek walczy na US Open, a tu taki komunikat! Nie będzie powtórki sprzed roku

O tamtym okresie w karierze Świątek z pewnością chciałaby jak najszybciej zapomnieć. Wpadka dopingowa wiązała się nie tylko z zawieszeniem, ale i późniejszym spadkiem formy. W konsekwencji Polka straciła pozycję liderki rankingu WTA, a niedługo później osunęła się o kilka pozycji.

Warto jednak podkreślić, że Międzynarodowa Agencja Uczciwości Tenisa uznała brak znaczącej winy lub zaniedbania u Świątek, która zgodziła się na zastosowanie miesięcznego zawieszenia na przełomie września i października. Stąd zabrakło jej w Pekinie.

Przełom w dyspozycji raszynianki nastąpił w połowie tego sezonu, gdy nasza najlepsza singlistka kapitalnie zaczęła radzić sobie na kortach trawiastych. Wisienką na torcie był historyczny triumf na Wimbledonie. Świątek wróciła do wysokiej formy i nadal nie zwalnia tempa.

Na tegorocznym US Open nasza tenisistka ma już za sobą jeden wygrany mecz. Zgodnie z oczekiwaniami pokonała Emilianę Arango 6:1, 6:2 i niebawem zmierzy się w kolejnej rundzie z Suzan Lamens. Świątek w swojej karierze już raz wygrała ten ostatni w kalendarzu turniej wielkoszlemowy, a było to w 2022 roku.

Tymczasem znamy już najbliższe plany Świątek po zakończeniu zmagań w Nowym Jorku. Organizatorzy turnieju WTA 1000 w Pekinie poinformowali bowiem, że jedną z uczestniczek będzie właśnie Polka, która w 2023 roku świętowała tam zwycięstwo. Z kolei w poprzednim sezonie Świątek zabrakło w stolicy Chin ze względu na wspomniany pozytywny wynik testu antydopingowego.

- Do wszystkich moich fanów w Chinach - jestem bardzo podekscytowana, że będę mogła wystąpić w tegorocznym turnieju w Pekinie - powiedziała Świątek.

Wcześniej 24-latka zagra jeszcze w turnieju WTA 500 w Seulu. Turniej w Pekinie zaplanowano w dniach 24 września - 5 października.

