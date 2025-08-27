Świątek - Lamens. Wynik meczu Świątek w US Open. Kto wygrał?
Iga Świątek - Suzan Lamens to spotkanie drugiej rundy US Open. Kto wygrał mecz Świątek - Lamens? Jaki był wynik meczu Świątek - Lamens w US Open?
Czas na kolejny mecz Świątek w US Open 2025. W drugiej rundzie polska tenisistka zmierzy się z Suzan Lamens z Holandii.
W pierwszej rundzie najlepsza polska tenisistka pewnie ograła Emilianę Arango, oddając Kolumbijce zaledwie trzy gemy.
Nieco bardziej wyrównane było starcie Lamens z Amerykanką Valerie Glozman - Holenderka wygrała 6:4, 6:2.
Do tej pory Świątek i Lamens nie miały okazji ze sobą rywalizować. Która z tenisistek wygra pierwsze bezpośrednie starcie?
Świątek - Lamens. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Świątek - Lamens poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Lamens, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego meczu.Przejdź na Polsatsport.pl