Świątek - Lamens. Wynik meczu Świątek w US Open. Kto wygrał?

Czas na kolejny mecz Świątek w US Open 2025. W drugiej rundzie polska tenisistka zmierzy się z Suzan Lamens z Holandii.

ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Świątek wysłała wiadomość do swojego partnera

W pierwszej rundzie najlepsza polska tenisistka pewnie ograła Emilianę Arango, oddając Kolumbijce zaledwie trzy gemy.

Nieco bardziej wyrównane było starcie Lamens z Amerykanką Valerie Glozman - Holenderka wygrała 6:4, 6:2.

Do tej pory Świątek i Lamens nie miały okazji ze sobą rywalizować. Która z tenisistek wygra pierwsze bezpośrednie starcie?

Świątek - Lamens. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Lamens poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Lamens, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego meczu.

Polsat Sport