Świątek - Lamens. Wynik meczu Świątek w US Open. Kto wygrał?

Iga Świątek

Iga Świątek - Suzan Lamens to spotkanie drugiej rundy US Open. Kto wygrał mecz Świątek - Lamens? Jaki był wynik meczu Świątek - Lamens w US Open?

Świątek - Lamens. Wynik meczu Świątek w US Open. Kto wygrał?
fot. AFP
Świątek - Lamens. Wynik meczu Świątek w US Open. Kto wygrał?

Czas na kolejny mecz Świątek w US Open 2025. W drugiej rundzie polska tenisistka zmierzy się z Suzan Lamens z Holandii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Świątek wysłała wiadomość do swojego partnera

 

W pierwszej rundzie najlepsza polska tenisistka pewnie ograła Emilianę Arango, oddając Kolumbijce zaledwie trzy gemy.

 

Nieco bardziej wyrównane było starcie Lamens z Amerykanką Valerie Glozman - Holenderka wygrała 6:4, 6:2.

 

Do tej pory Świątek i Lamens nie miały okazji ze sobą rywalizować. Która z tenisistek wygra pierwsze bezpośrednie starcie?

Świątek - Lamens. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Lamens poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Lamens, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego meczu.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

US Open: Światek vs Suzan Lamens. Iga wygra?

IGA ŚWIĄTEKTENISUS OPEN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Chciałabym jak najszybciej znowu poczuć tę moc
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 