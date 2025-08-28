Afera z Jeleną Ostapenko w roli głównej! Wspomniano o Idze Świątek

Ostapenko pożegnała się już z rywalizacją singlistek na tegorocznej edycji US Open. W drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju lepsza od niej okazała się Taylor Townsend. Amerykanka przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę po dwóch setach (7:5, 6:1). Więcej niż o wyniku tego starcia, mówi się jednak o tym, co zaszło na korcie po ostatniej wymianie, a także o dalszym zachowaniu tenisistki z Łotwy.

Po zakończeniu meczu, kiedy zawodniczki dziękowały sobie za grę, doszło do kłótni. Obie tenisistki wyglądały na zdenerwowane, jednak widać, że całą sytuację zapoczątkowała Ostapenko.

Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got into an argument after their match at the U.S. Open 👀 pic.twitter.com/od0GwFykBd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025

W pomeczowym wywiadzie Townsend zdradziła, co usłyszała od przeciwniczki.

- To rywalizacja, czasami ludzie denerwują się, że przegrali. Niektórzy mówią złe rzeczy. Powiedziała mi, że nie mam klasy i wykształcenie i że zobaczę, co się stanie, kiedy wyjadę poza USA - powiedziała tenisistka.

Taylor Townsend on the argument with Jelena Ostapenko at US Open



“It’s competition… people get upset when they lose. Some people say bad things. She told me I have no class & no education & to see what happens when we get outside the U.S.” 🥶 pic.twitter.com/tLgPDOznJY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025

Do całej sytuacji postanowiła odnieść się również Ostapenko. Łotyszka opublikowała kilka relacji na swoim koncie na Instagramie, w których wyjaśniła, jak wyglądało to z jej perspektywy.

"Dzisiaj po meczu powiedziałam mojej przeciwniczce, że zachowała się bez szacunku. Zagrała net w bardzo kluczowym momencie i za to nie przeprosiła. Usłyszałam, że nie musi za to przepraszać. Są pewne zasady w tenisie, których większość zawodników przestrzega. Pierwszy raz podczas gry w tourze coś takiego mi się zdarzyło. To, że gra w swoim kraju, nie oznacza, że może się tak zachowywać i robić, co jej się podoba" - napisała.

"Na początku zawodnicy powinny rozpocząć rozgrzewkę na liniach końcowych. Moja przeciwniczka od razu zaczęła grę przy siatce, co jest okazaniem braku szacunku i nie jest zgodne z zasadami rozgrywania meczu tenisowego" - kontynuowała Ostapenko.

Ostapenko on Instagram pic.twitter.com/gZGERk9kq4 — José Morgado (@josemorgado) August 27, 2025

Jak się okazało, plasująca się na 26. miejscu w rankingu WTA zawodniczka otrzymała wiele negatywnych wiadomości. Sporo z nich miało sugerować, że jest rasistką.

"Dostaje wiele wiadomości, że jestem rasistką. Nigdy nie była rasistką. Szanuje wszystkich ludzi i dla mnie nie ma znaczenia, skąd pochodzisz. W tenisie obowiązują pewne zasady i kiedy publiczność jest po twojej stronie, nie możesz tego używać, by znieważać oponenta. Niestety, jako że pochodzę z małego kraju, nie mogę liczyć na takie wielkie wsparcie i grę w swojej ojczyźnie. Zawsze kochałam rywalizować w Stanach Zjednoczonych i na US Open, jednak jest to pierwszy przypadek, w którym ktoś zachowywał się w moim kierunku aż tak bez szacunku" - oceniła Ostapenko.

Ostapenko.



“I was never racist in my life”. pic.twitter.com/c2VK0PP80T — José Morgado (@josemorgado) August 28, 2025

Co ciekawe, w całą sprawę wplątana została również Iga Świątek. Ostapenko podała bowiem na Instagramie relację jednego z kibiców, który wypowiedział się na temat całej sytuacji.

"Przepraszanie za zagranie neta jest podstawą. Sabalenka i Iga robią to automatycznie. Nie przepraszanie jest niegrzeczne i reakcja Ostapenko jest zrozumiała" - napisał fan tenisa.

Jelena Ostapenko podała dalej relację, w której Aryna Sabalenka i Iga Świątek są wymienione jako przykłady zawodniczek, które z automatu przepraszają za tzw. net cord.



Co to się porobiło 🙆🏻‍♂️



📸 Jelena Ostapenko | Instagram | #USOpen | #czasnatenis pic.twitter.com/lJjCzgP4Ax — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) August 28, 2025

Łotyszka nadal będzie rywalizować na US Open, ale w grze deblowej, w której gra również Townsend. Kolejną przeciwniczką Amerykanki w singlu będzie natomiast Mirra Andriejewa.

