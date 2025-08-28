Polka bez większych problemów uporała się z Kolumbijką Emilianą Arango w pierwszej rundzie. W starciu z Holenderką Suzan Lammens nie było już tak łatwo. Co prawda Świątek pewnie zapisała na koncie pierwszego seta, jednak w drugim to rywalka okazała się lepsza. Ostatecznie Polka wygrała w trzech partiach.

Jej kolejną rywalką będzie Kalinska. Rosjanka ograła na US Open Clervie Ngounoue w trzech setach oraz Julię Putincewą w dwóch partiach.

Świątek i Kalinska grały ze sobą dwukrotnie. Obie wygrały po jednym spotkaniu.

Iga Świątek - Anna Kalinska. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Świątek - Kalinska w US Open? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy nie podali jeszcze terminu meczu Świątek - Kalinska. Kiedy tylko to zrobią, informacja pojawi się w tym tekście.