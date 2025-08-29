Świątek - Kalinska. Wynik meczu. Kto wygrał mecz US Open?

Iga Świątek

Iga Świątek - Anna Kalinska to kolejne spotkanie US Open. Kto wygrał mecz Świątek - Kalinska? Jaki był wynik meczu Świątek - Kalinska?

fot. AFP
Czas na kolejny mecz Świątek w US Open. Tym razem rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie Rosjanka Anna Kalinska.

 

W poprzedniej rundzie Świątek wygrała z reprezentantką Holandii Suzan Lammens, niespodziewanie przegrywając jednego seta. Kalinska natomiast w dwóch partiach poradziła sobie z Julią Putincewą z Kazachstanu.

 

Do tej pory Świątek i Kalinska rywalizowały ze sobą dwukrotnie. W 2024 roku w Dubaju wygrała Rosjanka, natomiast kilka tygodni temu w Cincinnati triumfowała Świątek, wygrywając potem cały turniej. Jak będzie tym razem?

Świątek - Kalinska. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Świątek - Kalinska poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Kalinska, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

