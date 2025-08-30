US Open: Iga Świątek - Anna Kalinska. Relacja live i wynik na żywo

Iga Świątek - Anna Kalinska to mecz w ramach 1/16 finału US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Anna Kalinska na Polsatsport.pl.

Po gładkim zwycięstwie nad Emilianą Arango 6:1 6:2 na otwarcie w czwartek na drodze Świątek stanęła 66. w światowym rankingu Lamens. Kiedy pierwszy set zakończył się wygraną rozstawionej z „dwójką” Polki 6:1, wydawało się, że będzie powtórka z jej pierwszego spotkania na Flushing Meadows. Tak się jednak nie stało, bo Holenderka postawiła twarde warunki i drugą partię wygrała 6:4.


Przed trzecim setem raszynianka skorzystała z przerwy, a jej boks na chwilę opuścił Wim Fissette. Podziałało, bo odzyskała kontrolę, objęła prowadzenie 4:1 i ostatecznie wygrała decydującą odsłonę 6:4.


Kolejną rywalką raszynianki będzie w sobotę Anna Kalinska. Rozstawiona z numerem 29. Rosjanka pokonała w czwartek reprezentująca Kazachstan Julię Putincewą 6:1, 7:5.


Bilans Świątek z Kalinską to 1-1. Była liderka światowego rankingu i triumfatorka US Open z 2022 roku w połowie sierpnia wygrała z nią w ćwierćfinale zawodów WTA w Cincinnati, w których ostatecznie zwyciężyła.


US Open: Świątek vs Anna Kalinska. Iga wygra?

