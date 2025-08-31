Gigantyczna kwota! Tyle zarobiła już Świątek na US Open. A może być jeszcze lepiej

Iga Świątek pokonała w nocy z soboty na niedzielę Annę Kalinską w ramach trzeciej rundy tegorocznej edycji US Open. Oprócz awansu do czwartej serii gier, polska tenisistka zapewniła sobie już solidny zastrzyk gotówki.

Świątek nie zatrzymuje się podczas tegorocznej edycji US Open. W pierwszej rundzie na nowojorskim korcie bez problemu poradziła sobie z Emilianą Aragno, wygrywając z Kolumbijką w dwóch setach. W kolejnej fazie, z lekkimi kłopotami, zdołała wyeliminować z imprezy Suzan Lamens. 

 

Niełatwe zadanie raszynianka miała także w trzeciej kolejce. W pierwszym secie Rosjanka miała już nawet przewagę 5:1, jednak od tamtego momentu Świątek wróciła do gry i doprowadziła do stanu 5:5. Potem zawodniczki przełamały się nawzajem, a o tym, kto wygra pierwszego seta, zadecydował tie-break, który zdecydowanie wygrała Świątek.

 

W drugiej odsłonie gra była bardzo zacięta. Kluczowym momentem było przełamanie Świątek na 5:4, które pozwoliło jej uciec od rywalki, by następnie przy swoim serwisie zwyciężyć to spotkanie. Polska tenisistka zameldowała się w 1/8 zmagań w USA.

 

W tym roku nagrody na US Open są imponujące. Łącznie w puli znalazło się bowiem rekordowe 90 milionów dolarów - o 15 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Świątek za awans do czwartej fazy gier zapewniła sobie 400 tysięcy dolarów, co daje 1 450 000 zł. Jeśli 24-latka awansuje do kolejnej rundy, ta kwota zwiększy się do 660 tysięcy dolarów. Gdyby udało się jej zwyciężyć w całym turnieju, będzie mogła cieszyć się z 5 000 000 dolarów. 

 

Kolejną rywalką naszej reprezentantki będzie Jekaterina Aleksandrowa, z którą Polka grała już sześciokrotnie. Cztery razy górą była Świątek, a dwa razy tryumfowała rosyjska tenisistka. Jak będzie tym razem?

