Iga Świątek - Jekatierina Aleksandrowa. Kiedy mecz Świątek w US Open? O której godzinie?

Czas na czwarty mecz Igi Świątek w US Open. Rozstawiona z “2” Polka powalczy o ćwierćfinał nowojorskiej imprezy, a jej przeciwniczką będzie turniejowa “13” - Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki pech Majchrzaka w US Open! Nie tak miało to wyglądać



Do tej pory Świątek na Flushing Meadows wyeliminowała odpowiednio Kolumbijkę Emilianę Arango, Holenderkę Suzan Lamens i Rosjankę Annę Kalinską. Aleksandrowa natomiast okazała się lepsza od Łotyszki Anastasiji Sewastowej, Chinki Xinyu Wang oraz Niemki Laury Siegemund.



Świątek i Aleksandrowa grały ze sobą w przeszłości już sześciokrotnie. Bilans bezpośrednich starć jest korzystniejszy dla Polki, która odniosła cztery wiktorie, a dwa razy schodziła z kortu pokonana.



Przypomnijmy, że Świątek już raz wznosiła trofeum za końcowy sukces w US Open. Miało to miejsce w 2022 roku, kiedy w finale wygrała z Tunezyjką Ons Jabeur. Łącznie raszynianka ma na swoim koncie sześć wielkoszlemowych tytułów. Ostatni wywalczyła w lipcu na Wimbledonie.

Świątek - Aleksandrowa. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Aleksandrowa? To pytanie z pewnością zadają sobie fani tenisa i polskiej zawodniczki. Póki co, data i godzina spotkania Świątek - Aleksandrowa nie jest jeszcze znana.