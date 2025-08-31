Iga Świątek - Jekatierina Aleksandrowa. Kiedy mecz Świątek w US Open? O której godzinie?
Iga Świątek - Jekatierina Aleksandrowa to spotkanie czwartej rundy US Open. Kiedy mecz Świątek - Aleksandrowa? O której godzinie Świątek - Aleksandrowa w US Open?
Czas na czwarty mecz Igi Świątek w US Open. Rozstawiona z “2” Polka powalczy o ćwierćfinał nowojorskiej imprezy, a jej przeciwniczką będzie turniejowa “13” - Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa.
Do tej pory Świątek na Flushing Meadows wyeliminowała odpowiednio Kolumbijkę Emilianę Arango, Holenderkę Suzan Lamens i Rosjankę Annę Kalinską. Aleksandrowa natomiast okazała się lepsza od Łotyszki Anastasiji Sewastowej, Chinki Xinyu Wang oraz Niemki Laury Siegemund.
Świątek i Aleksandrowa grały ze sobą w przeszłości już sześciokrotnie. Bilans bezpośrednich starć jest korzystniejszy dla Polki, która odniosła cztery wiktorie, a dwa razy schodziła z kortu pokonana.
Przypomnijmy, że Świątek już raz wznosiła trofeum za końcowy sukces w US Open. Miało to miejsce w 2022 roku, kiedy w finale wygrała z Tunezyjką Ons Jabeur. Łącznie raszynianka ma na swoim koncie sześć wielkoszlemowych tytułów. Ostatni wywalczyła w lipcu na Wimbledonie.
Kiedy mecz Świątek - Aleksandrowa? To pytanie z pewnością zadają sobie fani tenisa i polskiej zawodniczki. Póki co, data i godzina spotkania Świątek - Aleksandrowa nie jest jeszcze znana.