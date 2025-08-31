Świątek - Aleksandrowa. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Świątek - Aleksandrowa w US Open?

Iga Świątek - Jekatierina Aleksandrowa to spotkanie czwartej rundy US Open. Kto wygrał mecz Świątek - Aleksandrowa? Jaki był wynik meczu Świątek - Aleksandrowa?

fot. PAP/EPA
Iga Świątek kontynuuje swój marsz w tegorocznej edycji US Open. W czwartej rundzie na drodze rozstawionej z “2” Polki staje turniejowa “13” - Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa.

 

Wcześniej Świątek wyeliminowała Kolumbijkę Emilianę Arango, Holenderkę Suzan Lamens i Rosjankę Annę Kalinską. Aleksandrowa z kolei odniosła zwycięstwa z Łotyszką Anastasiją Sewastową, Chinką Xinyu Wang oraz Niemką Laurą Siegemund.


To siódma bezpośrednia potyczka Świątek z Aleksandrową. Dotąd cztery pojedynki trafiły na konto Polki, a dwa padły łupem Rosjanki.

Świątek - Aleksandrowa. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Świątek - Aleksandrowa poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Aleksandrowa, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

