Świątek - Aleksandrowa. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Świątek - Aleksandrowa w US Open?

Iga Świątek kontynuuje swój marsz w tegorocznej edycji US Open. W czwartej rundzie na drodze rozstawionej z “2” Polki staje turniejowa “13” - Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa.

Wcześniej Świątek wyeliminowała Kolumbijkę Emilianę Arango, Holenderkę Suzan Lamens i Rosjankę Annę Kalinską. Aleksandrowa z kolei odniosła zwycięstwa z Łotyszką Anastasiją Sewastową, Chinką Xinyu Wang oraz Niemką Laurą Siegemund.



To siódma bezpośrednia potyczka Świątek z Aleksandrową. Dotąd cztery pojedynki trafiły na konto Polki, a dwa padły łupem Rosjanki.

