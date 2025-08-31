Wiemy, z kim może zagrać Świątek! Totalna demolka Rosjanki na US Open

Julian CieślakIga Świątek

Jekatierina Aleksandrowa pokonała Laurę Siegemund w imponującym stylu. Rosjanka wygrała tracąc zaledwie jednego gema i to ona będzie przeciwniczką Igi Świątek lub Anny Kalinskiej w czwartej rundzie US Open.

Wiemy, z kim może zagrać Świątek! Totalna demolka Rosjanki na US Open
fot. PAP/EPA
Iga Świątek, w kółeczku Jekatierina Aleksandrowa

Przed Igą Świątek starcie trzeciej fazy US Open. Rywalką rozstawionej z "2" Polki jest Rosjanka Anna Kalinska.

 

Już przed rozpoczęciem ich starcia wiadomo, z kim zmierzy się jego triumfatorka. Przeciwniczką Świątek lub Kalinskiej w czwartej rundzie nowojorskiej imprezy będzie turniejowa "13" - Jekatierina Aleksandrowa.

 

Rosjanka w imponującym stylu zwyciężyła swój mecz 1/16 finału. Odprawiła Niemkę Laurę Siegemund, triumfując wynikiem 6:0, 6:1.

 

Aleksandrowa na Flushing Meadows nie straciła jeszcze seta. Wcześniej wyeliminowała bowiem Łotyszkę Anastasiję Sewastową (6:4, 6:1) i Chinkę Xinyu Wang (6:2, 6:2).

 

Jekatierina Aleksandrowa - Laura Siegemund 6:0, 6:1

IGA ŚWIĄTEKJEKATIERINA ALEKSANDROWALAURA SIEGEMUNDTENISUS OPENUS OPEN 2025WTA
