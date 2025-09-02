Godzina meczu Świątek - Anisimova już znana. Wtedy polska tenisistka zagra w US Open
W środę nie przed godz. 19. czasu polskiego rozegrany zostanie ćwierćfinał Igi Świątek z Amerykanką Amandą Anisimovą w wielkoszlemowym US Open. Polska tenisistka walczy w Nowym Jorku o powtórzenie wyczynu z 2022 roku, kiedy triumfowała w tym turnieju.
Mecz Polki z Amerykanką zaplanowano jako drugi na korcie Arthura Ashe'a, po ćwierćfinale mężczyzn między Australijczykiem Alexem de Minaurem a Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassimem. Gra na głównej arenie zmagań w US Open rozpocznie się o 17.30 czasu polskiego, jednak bez względu na wynik starcia tenisistów, spotkanie z udziałem wiceliderki światowego rankingu rozpocznie się nie przed godz. 19.
Świątek rozstawiona jest z numerem drugim, a Anisimova z ósmym. Polka ma na swoim koncie jeden triumf w nowojorskim Wielkim Szlemie z 2022 roku. Dla Amerykanki ćwierćfinał to najlepszy wynik w tej imprezie w karierze.
Będzie to ich drugi pojedynek; po raz pierwszy zmierzyły się 12 lipca w finale imprezy tej samej rangi na trawiastych kortach w Wimbledonie i 24-letnia Polka pokonała trzy miesiące młodszą Amerykankę o rosyjskich korzeniach bez straty... gema.Przejdź na Polsatsport.pl