Iga Świątek - Amanda Anisimova. Kiedy mecz Świątek w US Open? O której godzinie?

Julian CieślakIga Świątek

Iga Świątek - Amanda Anisimova to ćwierćfinałowe spotkanie US Open. Kiedy mecz Świątek - Anisimova? O której godzinie Świątek - Anisimova w US Open?

fot. PAP/EPA
Iga Świątek

Ostatnie w sezonie wielkoszlemowe zmagania - US Open - wchodzą w decydujące fazy. Przed nami rywalizacja w ćwierćfinałach, do których dotarła rozstawiona z "2" Iga Świątek. O awans do najlepszej czwórki imprezy Polka powalczy z turniejową "8" - Amerykanką Amandą Anisimovą.

 

Do tej pory Świątek w Nowym Jorku radzi sobie bardzo dobrze. Wyeliminowała już odpowiednio Kolumbijkę Emilianę Arango, Holenderkę Suzan Lamens oraz Rosjanki Annę Kalinską i Jekatierinę Aleksandrową.

 

Anisimova przed własną publicznością również prezentuje wysoki poziom. Reprezentantka gospodarzy odprawiła na Flushing Meadows kolejno Australijki Kimberly Birrell i Mayę Joint, Rumunkę Jaqueline Cristian oraz Brazylijkę Beatriz Haddad Maię.

 

Świątek i Anisimova dotąd grały ze sobą raz. Miało to miejsce w pamiętnym finale tegorocznej edycji Wimbledonu. Lepsza wtedy w imponującym stylu była Polka, która triumfowała 6:0, 6:0 i sięgnęła tym samym po swój szósty wielkoszlemowy tytuł, a pierwszy na trawie w Londynie.

 

W przeszłości Świątek odniosła także wiktorię w US Open. W 2022 wznosiła trofeum za końcowy sukces, pokonując w decydującej potyczce Tunezyjkę Ons Jabeur.

Świątek - Anisimova. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Anisimova? To pytanie z pewnością zadają sobie fani tenisa i polskiej zawodniczki. Póki co, data i godzina spotkania Świątek - Anisimova nie jest jeszcze znana.

