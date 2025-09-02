Świątek - Anisimova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Świątek - Anisimova w US Open?

Iga Świątek

Iga Świątek - Amanda Anisimova to ćwierćfinałowe spotkanie US Open. Kto wygrał mecz Świątek - Anisimova? Jaki był wynik meczu Świątek - Anisimova?

fot. PAP/EPA
Iga Świątek kontynuuje swój marsz w tegorocznej edycji US Open. W ćwierćfinale na drodze rozstawionej z "2" Polki staje turniejowa "8" - Amerykanka Amanda Anisimova.

 

Wcześniej natomiast Świątek wyeliminowała Kolumbijkę Emilianę Arango, Holenderkę Suzan Lamens oraz Rosjanki Annę Kalinską i Jekatierinę Aleksandrową. Anisimova z kolei odniosła zwycięstwa z Australijkami Kimberly Birrell i Mayą Joint oraz Rumunką Jaqueline Cristian i Brazylijką Beatriz Haddad Maią.

 

To druga bezpośrednia potyczka Świątek i Anisimovej. Pierwszą wszyscy pamiętają znakomicie. Mowa o finale Wimbledonu 2025, w którym Polka nie dała Amerykance żadnych szans, triumfując 6:0. 6:0 i sięgając po swój szósty wielkoszlemowy tytuł, a pierwszy na londyńskiej trawie.

Wynik meczu Świątek - Anisimova poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Anisimova, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

