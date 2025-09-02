US Open: Iga Świątek - Amanda Anisimova. Relacja live i wynik na żywo

Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce US Open. Rozstawiona z "2" Polka podczas ostatniej w sezonie wielkoszlemowej imprezy wygrała dotąd cztery mecz. Odprawiła odpowiednio Kolumbijkę Emilianę Arango, Holenderkę Suzan Lamens oraz Rosjanki Annę Kalinską i Jekatierinę Aleksandrową.

W walce o awans do półfinału przeciwniczką Świątek jest turniejowa "8" - Amanda Anisimova. Amerykanka nie zawodzi przed własną publicznością. W Nowym Jorku pokonała Australijki Kimberly Birrell i Mayę Joint, Rumunkę Jaqueline Cristian oraz Brazylijkę Beatriz Haddad Maię.

Ćwierćfinał US Open jest dla Świątek i Anisimovej drugą bezpośrednią potyczką. Wcześniej panie mierzyły się w starciu o tytuł podczas tegorocznego Wimbledonu. To spotkanie z pewnością zapadło w pamięć wszystkim polskim kibicom. Nasza rodaczka bowiem w fantastycznym stylu - bez straty gema - zwyciężyła z Amerykanką i sięgnęła po prestiżowy tytuł w Londynie.

Na Flushing Meadows Świątek również w przeszłości była najlepsza. Wygrała w 2022, a w finale okazała się lepsza od Tunezyjki Ons Jabeur. Łącznie polska tenisistka ma obecnie na swoim koncie sześć wielkoszlemowych tytułów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Amanda Anisimova na Polsatsport.pl.