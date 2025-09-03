Ogromna stawka meczu Świątek. To może stać się po raz czwarty

Iga Świątek

W środę nie przed godz. 19 czasu polskiego Iga Świątek zagra w ćwierćfinale US Open z Amerykanką Amandą Anisimovą. Stawką dla polskiej tenisistki jest czwarty wielkoszlemowy półfinał w sezonie. W Nowym Jorku walczy też o powtórzenie wyczynu z 2022 roku, kiedy triumfowała w tym turnieju.

fot. PAP/EPA
Świątek rozstawiona jest z numerem drugim, a Anisimova z ósmym. Polka ma na swoim koncie jeden triumf w nowojorskim Wielkim Szlemie z 2022 roku. Dla Amerykanki ćwierćfinał to najlepszy wynik w tej imprezie w karierze.

 

Będzie to ich drugi pojedynek; po raz pierwszy zmierzyły się 12 lipca w finale imprezy tej samej rangi na trawiastych kortach w Wimbledonie i 24-letnia Polka pokonała trzy miesiące młodszą Amerykankę o rosyjskich korzeniach bez straty... gema.

 

- Kto by pomyślał, że spotkamy się znowu tak szybko? Jestem niesamowicie podekscytowana. Zapowiada się świetny mecz. Mam nadzieję, że tym razem taki będzie... - zaznaczyła Anisimova.

 

Mecz Polki z Amerykanką zaplanowano jako drugi na korcie Arthura Ashe'a, po ćwierćfinale mężczyzn między Australijczykiem Alexem de Minaurem a Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassimem. Gra na głównej arenie zmagań w US Open rozpocznie się o 17.30 czasu polskiego, jednak bez względu na wynik starcia tenisistów, spotkanie z udziałem wiceliderki światowego rankingu rozpocznie się nie przed godz. 19.

JŻ, PAP
US Open: Świątek vs Amanda Anisimowa. Iga w półfinale?

