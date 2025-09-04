Kontuzja Igi Świątek?! Polka zabrała głos po porażce w US Open

Julian CieślakIga Świątek

Iga Świątek opublikowała wpis w swoich mediach społecznościowych po porażce w ćwierćfinale US Open z Amerykanką Amandą Anisimovą. - Granie meczów bez treningów w dni wolne, zmaganie się z problemem ze stopą, ciągłe przekraczanie granic... Udało nam się dotrzeć do ćwierćfinału, mimo wielu trudności - napisała Polka.

Kontuzja Igi Świątek?! Polka zabrała głos po porażce w US Open
fot. PAP/EPA
Iga Świątek

Tym razem spotkanie z Amandą Anisimovą nie było tak udane jak podczas tegorocznego Wimbledonu. W ćwierćfinale US Open lepsza okazała się reprezentantka gospodarzy, który triumfowała w dwóch setach. Polka natomiast pożegnała się z ostatnią w sezonie imprezą wielkoszlemową.

 

ZOBACZ TAKŻE: "To zdecydowało". Iga Świątek wskazała przyczynę odpadnięcia z US Open

 

- Dziękuję Nowy Jorku i gratulacje dla Amandy - grałaś świetnie. Powodzenia w dalszej części turnieju - rozpoczęła swój wpis w mediach społecznościowych Świątek.

 

Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przyznała, że ostatnie tygodnie wpłynęły na nią pozytywnie.

 

- Jeśli chodzi o mnie... to był świetny US swing, pełen lekcji, niesamowitych wspomnień i jeszcze większej motywacji, by w przyszłości być lepszą - oceniła.

 

Świątek zabrała również głos w sprawie samego US Open. Podczas zmagań na Flushing Meadows grę utrudniał jej uraz stopy.

 

- Tym razem US Open był dla mnie i mojego zespołu sporym wyzwaniem (jestem wam naprawdę wdzięczna, dziękuję za pomoc - wielkie podziękowania także dla fizjoterapeutów WTA i lekarzy US Open). Granie meczów bez treningów w dni wolne, zmaganie się z problemem ze stopą, ciągłe przekraczanie granic... Udało nam się dotrzeć do ćwierćfinału, mimo wielu trudności i jestem całkiem dumna z tego, co udało mi się osiągnąć w tych okolicznościach. A co najważniejsze - zdobyłam cenne doświadczenie. Wrócę w przyszłym roku z ogromną determinacją - wyznała raszynianka.

 

Polka celuje teraz w regenerację, lecz patrzy również w przyszłość. Przed nią bowiem starty w Azji.

 

- Teraz czas odpocząć, zadbać o ciało i więcej trenować w Azji. Do zobaczenia wkrótce! - zakończyła Świątek.

 

 

 

Przejdź na Polsatsport.pl
AMANDA ANISIMOVAIGA ŚWIĄTEKTENISUS OPENUS OPEN 2025WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aleksander Kwaśniewski powiedział to o sytuacji Igi Świątek. "To był zasadniczy moment"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 