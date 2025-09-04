Wielka wypłata dla Świątek! Tyle zarobiła za występ w US Open

Tegoroczna edycja US Open dla Igi Świątek dobiegła końca. Raszynianka najpierw - w tygodniu przed rozpoczęciem właściwych zmagań - wystąpiła w mikście w parze z Casprem Ruudem. Polsko-norweska para dotarła na Flushing Meadows do finału, dzięki czemu wspólnie zarobiła 400 tysięcy dolarów (1,46 mln zł).

W nocy ze środy na czwartek Świątek pożegnała się z rywalizacją w singlu w Nowym Jorku. Polka dotarła do ćwierćfinału, gdzie tym razem musiała uznać wyższość Amerykanki Amandy Anisimovej, którą w imponującym stylu pokonała poprzednio w starciu o tytuł na Wimbledonie.

Osiągnięcie najlepszej ósemki w US Open i tak da polskiej tenisistce sowitą wypłatę. Za cztery zwycięstwa w ostatnim w sezonie turnieju wielkoszlemowym Świątek otrzyma bowiem 660 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na naszą walutę daje 2,41 miliona złotych.

Świątek zabrała również głos po porażce z Anisimovą. Polka przyznała, że przez całe zmagania na Flushing Meadows mierzyła się z kontuzją.