Wielka wypłata dla Świątek! Tyle zarobiła za występ w US Open

Julian CieślakIga Świątek

Iga Świątek na ćwierćfinale zakończyła swój występ w US Open. Za ten wynik w singlu Polka zarobiła 660 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na nasza walutę daje 2,41 miliona złotych. Wcześniej natomiast raszynianka - do spółki z Norwegiem Casprem Ruudem - sięgnęła po 400 tysięcy dolarów (1,46 mln zł) za finał w mikście.

Wielka wypłata dla Świątek! Tyle zarobiła za występ w US Open
fot. PAP/EPA
Iga Świątek

Tegoroczna edycja US Open dla Igi Świątek dobiegła końca. Raszynianka najpierw - w tygodniu przed rozpoczęciem właściwych zmagań - wystąpiła w mikście w parze z Casprem Ruudem. Polsko-norweska para dotarła na Flushing Meadows do finału, dzięki czemu wspólnie zarobiła 400 tysięcy dolarów (1,46 mln zł).

 

ZOBACZ TAKŻE: Ponad cztery godziny walki! Znamy kolejnego półfinalistę

 

W nocy ze środy na czwartek Świątek pożegnała się z rywalizacją w singlu w Nowym Jorku. Polka dotarła do ćwierćfinału, gdzie tym razem musiała uznać wyższość Amerykanki Amandy Anisimovej, którą w imponującym stylu pokonała poprzednio w starciu o tytuł na Wimbledonie.

 

Osiągnięcie najlepszej ósemki w US Open i tak da polskiej tenisistce sowitą wypłatę. Za cztery zwycięstwa w ostatnim w sezonie turnieju wielkoszlemowym Świątek otrzyma bowiem 660 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na naszą walutę daje 2,41 miliona złotych.

 

Świątek zabrała również głos po porażce z Anisimovą. Polka przyznała, że przez całe zmagania na Flushing Meadows mierzyła się z kontuzją.

Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKTENISUS OPENUS OPEN 2025WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Czy Wim Fissette nadal będzie trenerem Igi Świątek? Dyskusja ekspertów

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 