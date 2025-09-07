Potężna strata Świątek. Tylko spójrz, co stało się tuż po finale US Open

Iga Świątek dotarła na US Open do ćwierćfinału. Turniej zakończyła z 7933 punktami na koncie. Dzięki szybkiemu odpadnięciu Coco Gauff (1/8 finału) Polka miała pewność, że po turnieju będzie wiceliderką zestawienia.

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowita Aryna Sabalenka! Liderka wygrała US Open



Kwestią do rozstrzygnięcia pozostawała natomiast jej strata do Sabalenki. Białorusinka, przypomnijmy, broniła w Nowym Jorku tytułu, więc na szali było 2000 punktów. Gdyby nie zdołała triumfować, wówczas straciłaby część "oczek".



Ostatecznie Sabalenka pokazała jednak wielką klasę i drugi rok z rzędu wygrała na amerykańskich kortach. W finale pokonała 6:3, 7:6 Anisimovą.



To oznacza, że obecnie Białorusinka ma na koncie 11225 punktów. Świątek - 7933. Różnica pomiędzy zawodniczkami wynosi więc 3292 "oczek". To ogromna przewaga Sabalenki, którą Polce trudno będzie zniwelować.



Obecnie zamiast na walce o fotel liderki, raszynianka musi skupić się na obronie drugiego miejsca. Od trzeciej Gauff dzieli ją bowiem tylko 59 punktów.