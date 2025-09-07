Zemściła się na Świątek, czekała prawie dwa miesiące. A teraz taka informacja

Tegoroczny finał Wimbledonu miał zaskakujący przebieg. Rzadko zdarza się, aby w meczu o taką stawkę jedna zawodniczka miała tak miażdżącą przewagę nad drugą. A jednak! Świątek rozbiła Anisimovą 6:0, 6:0 i sięgnęła po tytuł.

Na okazję do rewanżu Amerykanka czekała blisko dwa miesiące. W ćwierćfinale US Open panie ponownie wpadły na siebie i tym razem to Anisimova cieszyła się z wygranej. Pokonała ona Polkę 6:4, 6:3 i przeszła do kolejnej rundy.



Amerykanka dotarła aż do finału zmagań w Nowym Jorku. W decydującym meczu musiała jednak uznać wyższość Sabalenki, która ograła ją 6:3, 7:6



Pomimo tego Anisimova może być zadowolona ze swojej postawy. Zwłaszcza w kontekście rankingu WTA. W najnowszym notowaniu, które ukaże się w poniedziałek, Amerykanka awansuje o pięć pozycji. Będzie teraz czwartą rakietą świata.