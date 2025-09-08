Jest komunikat ws. Świątek! WTA właśnie to ogłosiło
Iga Świątek nadal zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu tenisistek. Liderką pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka, która w sobotę triumfowała w wielkoszlemowym US Open. Finalistka tego turnieju Amerykanka Amanda Anisimova awansowała z dziewiątej na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
Zmagania w Nowym Jorku nie przyniosły zmiany dystansu między Sabalenką a Świątek, gdyż obie tenisistki uzyskały wyniki takie, jak 12 miesięcy wcześniej. Białorusinka obroniła tytuł, a Polka odpadła w ćwierćfinale. Obecnie różnica punktowa między nimi wynosi 3292. Za to tylko o 59 punktów była polska liderka zestawienia WTA wyprzedza trzecią w nim Amerykankę Coco Gauff.
Magdalena Fręch po awansie o trzy pozycje jest 30. Magda Linette utrzymała 37. lokatę.
Z Polek największy progres, o 43 pozycje, odnotowała Maja Chwalińska; zwyciężczyni zmagań WTA w szwajcarskim Montreux jest teraz 134.
W rankingu "Race to the WTA Finals", który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Rijadzie, nadal prowadzi Sabalenka. Razem z drugą Świątek są już pewne występu w Arabii Saudyjskiej.
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 8 września:
1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) - 11225 pkt
2. (2) Iga Świątek (Polska) - 7933
3. (3) Coco Gauff (USA) - 7874
4. (9) Amanda Anisimova (USA) - 5159
5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) - 4793
6. (6) Madison Keys (USA) - 4579
7. (4) Jessica Pegula (USA) - 4383
8. (8) Jasmine Paolini (Włochy) - 4006
9. (7) Qinwen Zheng (Chiny) - 4003
10. (10) Jelena Rybakina (Kazachstan) - 3833
...
30. (33) Magdalena Fręch (Polska) - 1648
37. (37) Magda Linette (Polska) - 1404
120. (118) Katarzyna Kawa (Polska) - 631
134. (177) Maja Chwalińska (Polska) - 544
171. (188) Linda Klimovicova (Polska) - 415
Czołówka rankingu "Race to the WTA Finals":
1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 9610 pkt (awans)
2. Iga Świątek (Polska) - 7533 - (awans)
3. Coco Gauff (USA) - 5184
4. Amanda Anisimova (USA) - 4908
5. Madison Keys (USA) - 4450
6. Jessica Pegula (USA) - 4209
7. Mirra Andriejewa (Rosja) - 4189
8. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 3751
9. Jasmine Paolini (Włochy) - 3526
10. Jekatierina Aleksandrowa (Rosja) - 2871
...
42. Magda Linette (Polska) - 1089
60. Magdalena Fręch (Polska) - 816