Jest komunikat ws. Świątek! WTA właśnie to ogłosiło

Zmagania w Nowym Jorku nie przyniosły zmiany dystansu między Sabalenką a Świątek, gdyż obie tenisistki uzyskały wyniki takie, jak 12 miesięcy wcześniej. Białorusinka obroniła tytuł, a Polka odpadła w ćwierćfinale. Obecnie różnica punktowa między nimi wynosi 3292. Za to tylko o 59 punktów była polska liderka zestawienia WTA wyprzedza trzecią w nim Amerykankę Coco Gauff.

ZOBACZ TAKŻE: Rozstał się ze Świątek. Teraz mówi się o niesamowitej przemianie

Magdalena Fręch po awansie o trzy pozycje jest 30. Magda Linette utrzymała 37. lokatę.

Z Polek największy progres, o 43 pozycje, odnotowała Maja Chwalińska; zwyciężczyni zmagań WTA w szwajcarskim Montreux jest teraz 134.

W rankingu "Race to the WTA Finals", który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Rijadzie, nadal prowadzi Sabalenka. Razem z drugą Świątek są już pewne występu w Arabii Saudyjskiej.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 8 września:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) - 11225 pkt

2. (2) Iga Świątek (Polska) - 7933

3. (3) Coco Gauff (USA) - 7874

4. (9) Amanda Anisimova (USA) - 5159

5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) - 4793

6. (6) Madison Keys (USA) - 4579

7. (4) Jessica Pegula (USA) - 4383

8. (8) Jasmine Paolini (Włochy) - 4006

9. (7) Qinwen Zheng (Chiny) - 4003

10. (10) Jelena Rybakina (Kazachstan) - 3833

...

30. (33) Magdalena Fręch (Polska) - 1648

37. (37) Magda Linette (Polska) - 1404

120. (118) Katarzyna Kawa (Polska) - 631

134. (177) Maja Chwalińska (Polska) - 544

171. (188) Linda Klimovicova (Polska) - 415

Czołówka rankingu "Race to the WTA Finals":

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 9610 pkt (awans)

2. Iga Świątek (Polska) - 7533 - (awans)

3. Coco Gauff (USA) - 5184

4. Amanda Anisimova (USA) - 4908

5. Madison Keys (USA) - 4450

6. Jessica Pegula (USA) - 4209

7. Mirra Andriejewa (Rosja) - 4189

8. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 3751

9. Jasmine Paolini (Włochy) - 3526

10. Jekatierina Aleksandrowa (Rosja) - 2871

...

42. Magda Linette (Polska) - 1089

60. Magdalena Fręch (Polska) - 816

JC, PAP