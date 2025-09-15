Iga Świątek ogłosiła nowy projekt. "Chcę dzielić się doświadczeniem"

Jak przekazano w komunikacie, "Iga Świątek Foundation" to inicjatywa szczególnie bliska sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. Projekt - w założeniu - ma łączyć jej sportowe doświadczenie z chęcią realnego wspierania talentów.

"Misją Fundacji jest nie tylko rozwój sportowy, ale również promocja zdrowego stylu życia, edukacja społeczna i wyrównywanie szans w sporcie" - poinformowano. Wymieniając jej cele wskazano również m.in. na wzmacnianie odporności psychicznej i rozwój osobisty poprzez sport.

- Sport dał mi bardzo wiele, nie tylko sukcesy, ale także wartości, które kształtują mnie jako człowieka. Chcę dzielić się tym doświadczeniem i pomagać innym sportowcom rozwijać skrzydła. Fundacja to dla mnie niezwykle ważny projekt, który z jednej strony pomoże mi zrealizować ten cel, z drugiej będzie platformą pod kolejne inicjatywy - ogłosiła Świątek.

W poniedziałek fundacja ogłosiła start rekrutacji do pilotażowej edycji programu stypendialnego. Jest zapowiadany jako "kompleksowa inicjatywa skierowana do sportowców od 15. do 22. roku życia, reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej i występujących na arenie krajowej w dyscyplinach olimpijskich".

Jak przekazano, kwota wsparcia dla maksymalnie pięciu stypendystów to blisko pół miliona złotych, ale w grę wchodzi również wsparcie kompetencyjne, którego udzielą eksperci współpracujący ze Świątek.

- Dzięki własnym doświadczeniom i drodze na szczyt, wiem, że w sporcie liczą się nie tylko pieniądze, ale także dostęp do wiedzy i wsparcie właściwych ludzi. Dlatego chcę przekazać standard pracy i podejście, które w polskim sporcie jest unikalne, by sportowcy mogli sięgać po marzenia i świadomie budować swoją karierę - dodała Świątek.

Ekspertami w programie stypendialnym będą m.in. trener przygotowania motorycznego i fizjoterapeuta najlepszej polskiej tenisistki Maciej Ryszczuk czy współpracująca z nią od lat psycholożka Daria Abramowicz. Z kolei partnerami pilotażowej edycji projektu będą marki sponsorujące Świątek, które przekazały jej fundacji zarówno wsparcie finansowe, jak i swoje produkty.

W tym tygodniu Świątek po krótkiej przerwie wróci do rywalizacji na korcie w turnieju WTA 500 w Seulu.

JŻ, PAP