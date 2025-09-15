Świątek szykuje się do startu, a tu WTA ogłasza. Zmian nie będzie

Różnica punktowa między Sabalenką a Świątek, która w tym tygodniu zagra w imprezie WTA 500 w Seulu, wciąż wynosi 3292. Za to tylko o 59 punktów była polska liderka zestawienia WTA wyprzedza trzecią w nim Amerykankę Coco Gauff.

Magda Linette utrzymała 37. lokatę, za to spory spadek był udziałem Fręch. Podopieczna trenera Andrzeja Kobierskiego odpadając w Guadalajarze w ćwierćfinale straciła 392 z 500 pkt rankingowych za ubiegłoroczny triumf i przesunęła się z 30. na 47. pozycję na liście WTA.

W rankingu „Race to the WTA Finals”, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Rijadzie, nadal prowadzi Sabalenka. Razem z drugą Świątek są już pewne występu w Arabii Saudyjskiej.

JŻ, PAP