Świątek szykuje się do startu, a tu WTA ogłasza. Zmian nie będzie

Iga Świątek

Iga Świątek nadal zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu tenisistek. Liderką pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. W minionym tygodniu czołówka odpoczywała i w najlepszej dziesiątce nie zaszły żadne zmiany. Spory spadek odnotowała Magdalena Fręch.

Świątek szykuje się do startu, a tu WTA ogłasza. Zmian nie będzie
fot. AFP
Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale US Open

Różnica punktowa między Sabalenką a Świątek, która w tym tygodniu zagra w imprezie WTA 500 w Seulu, wciąż wynosi 3292. Za to tylko o 59 punktów była polska liderka zestawienia WTA wyprzedza trzecią w nim Amerykankę Coco Gauff.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielki sukces 17-latki, wygrała turniej WTA 500. Wyprzedzi w rankingu dwie Polki

 

Magda Linette utrzymała 37. lokatę, za to spory spadek był udziałem Fręch. Podopieczna trenera Andrzeja Kobierskiego odpadając w Guadalajarze w ćwierćfinale straciła 392 z 500 pkt rankingowych za ubiegłoroczny triumf i przesunęła się z 30. na 47. pozycję na liście WTA.

 

W rankingu „Race to the WTA Finals”, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Rijadzie, nadal prowadzi Sabalenka. Razem z drugą Świątek są już pewne występu w Arabii Saudyjskiej.

JŻ, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Eksperci ocenili finał Wimbledonu. "Niesamowita koncentracja"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 