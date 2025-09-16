Świątek musi uzbroić się w cierpliwość. Nie pozna jeszcze rywalki

Deszcz uniemożliwia planowe rozgrywanie meczów w turnieju tenisowym WTA 500 w Seulu. Na środę zostało przełożone spotkanie Rumunki Sorany Cirstei z Rosjanką Anastasiją Zacharową, które wyłoni rywalkę Igi Świątek w drugiej rundzie.

fot. PAP/Abaca
Polka w stolicy Korei Południowej jest rozstawiona z numerem jeden i do rywalizacji przystąpi od drugiej rundy.

 

W światowym rankingu Świątek jest druga, a do prowadzącej Aryny Sabalenki traci aż 3292 punkty. Białorusinka w tym tygodniu nie startuje, co oznacza, że jeśli Polka wygra w Seulu, to zmniejszy stratę o 500 pkt.

 

Ważniejsze będą dwa kolejne turnieje - w Pekinie i Wuhan. W nich za zwycięstwa będzie po 1000 punktów. Świątek w ubiegłym roku w nich nie grała, więc nie będzie broniła punktów. Sabalenka natomiast w poprzednim sezonie wywalczyła 1215 pkt za ćwierćfinał w Pekinie i triumf w Wuhan. 

