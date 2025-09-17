Świątek poznała pierwszą rywalkę. Nigdy z nią nie przegrała

Sklasyfikowana na 66. miejscu w światowym rankingu Cirstea w pierwszej rundzie pokonała grającą wcześniej w eliminacjach Rosjankę Anastasiję Zacharową 6:3, 6:1.

Z Cirsteą wiceliderka rankingu Świątek spotkała się do tej pory pięć razy, nie doznając porażki. Straciła w tych meczach w sumie tylko jednego seta. Po raz ostatni zmierzyły się ze sobą przed miesiącem w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati, a Polka wygrała 6:4, 6:3.

Mecz 1/8 finału Świątek - Cirstea powinien się odbyć w czwartek, ale organizatorzy turnieju w Seulu borykają się niesprzyjającą pogodą i z powodu opóźnień nie jest jeszcze znany plan gier na kolejne dni.