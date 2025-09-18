Iga Świątek - Sorana Cirstea: wynik meczu. Kto wygrał mecz Świątek - Cirstea?

Polska tenisistka miała "wolny los" w pierwszej rundzie. Po raz ostatni oglądaliśmy ją podczas US Open, gdzie dotarła do ćwierćfinału. Odpadła wtedy z późniejszą finalistką Amandą Anisimovą.

Teraz przed Świątek turnieje w Azji. Polka zaczyna od Seulu, gdzie zmierzy się z Rumunką Cirsteą. Do tej pory grała z nią sześciokrotnie, wygrywając wszystkie starcia.

Jak będzie tym razem?

PAP