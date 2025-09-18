Przegrała ze Świątek na Wimbledonie. Po miesiącach przerwała milczenie. Oto cała prawda

Świątek przez lata nie potrafiła osiągać dobrych wyników na trawie. Dominowała w światowym tourze na mączce, ale kiedy przychodził sezon trawiasty, zaczynały się problemy dla Polki.

W tym roku raszynianka przeszła jednak transformację. Pokazała się ze znakomitej strony na Wimbledonie, czego najlepszym podsumowaniem był jej występ w finale. Przypomnijmy - w meczu o tytuł rozbiła Amandę Anisimovą 6:0, 6:0.



Po blisko trzech miesiącach od Wimbledonu głos na temat Świątek postanowiła zabrać Polina Kudiermietowa. Rosjanka, która przegrała z nią w pierwszej rundzie turnieju, udzieliła wywiadu kanałowi Bolshe! w serwisie YouTube.



- Na trawie gra się z nią o wiele trudniej niż na jakiejkolwiek innej nawierzchni. Ma naprawdę bardzo rotacyjne uderzenia - zaczęła Kudiermietowa.



Rosjanka porównała też Świątek z Aryną Sabalenką.



- Aryna prawdopodobnie ma mocniejsze uderzenia, bo naprawdę wkłada w nie całe ciało, a Świątek wkłada w to całe serce i bardziej rotuje piłkę - dodała.



Świątek rywalizuje obecnie w turnieju WTA 500 w Seulu.