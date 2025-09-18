Świątek - Krejcikova. Kiedy mecz? O której godzinie mecz Świątek w Seulu?

Świątek - Krejcikova, czyli czas na hitowe starcie podczas turnieju w Korei Południowej. Przypomnijmy - w poprzedniej rundzie najlepsza polska tenisistka w dwóch setach ograła Soranę Cirsteę z Rumunii.

Trzy sety trwało natomiast starcie Krejcikovej z Emmą Raducanu z Wielkiej Brytanii - lepsza okazała się zawodniczka z Czech, choć była już o krok od odpadnięcia z turnieju.

W ćwierćfinale Świątek zmierzy się więc z Krejcikovą.

Świątek - Krejcikova. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy ćwierćfinał Świątek - Krejcikova w Seulu? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie rozegrany mecz Świątek - Krejcikova. Gdy tylko organizatorzy podadzą termin i godzinę meczu Świątek - Krejcikova w ćwierćfinale, poinformujemy o tym w tekście.

BS, Polsat Sport