Świątek - Krejcikova. Kiedy mecz? O której godzinie mecz Świątek w Seulu?
Iga Świątek - Barbora Krejcikova to ćwierćfinał turnieju WTA w Seulu. Kiedy mecz Świątek - Krejcikova? O której godzinie ćwierćfinał Świątek - Krejcikova w Seulu?
Świątek - Krejcikova, czyli czas na hitowe starcie podczas turnieju w Korei Południowej. Przypomnijmy - w poprzedniej rundzie najlepsza polska tenisistka w dwóch setach ograła Soranę Cirsteę z Rumunii.
ZOBACZ TAKŻE: To tam Venus Williams weźmie ślub. Cudowne miejsce!
Trzy sety trwało natomiast starcie Krejcikovej z Emmą Raducanu z Wielkiej Brytanii - lepsza okazała się zawodniczka z Czech, choć była już o krok od odpadnięcia z turnieju.
W ćwierćfinale Świątek zmierzy się więc z Krejcikovą.
Świątek - Krejcikova. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy ćwierćfinał Świątek - Krejcikova w Seulu? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie rozegrany mecz Świątek - Krejcikova. Gdy tylko organizatorzy podadzą termin i godzinę meczu Świątek - Krejcikova w ćwierćfinale, poinformujemy o tym w tekście.Przejdź na Polsatsport.pl