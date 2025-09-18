Świątek - Krejcikova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Świątek - Krejcikova w Seulu?

Iga Świątek

Iga Świątek - Barbora Krejcikova to ćwierćfinał turnieju WTA w Seulu. Kto wygrał mecz Świątek - Krejcikova? Jaki był wynik meczu Świątek - Krejcikova?

fot. PAP/EPA
Iga Świątek

Turniej rangi WTA 500 w Seulu jest dla Igi Świątek debiutanckim występem w Korei Południowej. Polka została rozstawiona z najwyższym numerem i w pierwszej rundzie nie musiała wychodzić na kort.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek zaskoczyła! Nagle zaczęła mówić o ojcu. "To był punkt kulminacyjny"

 

Premierowe w karierze spotkanie w Korei Południowej było dla Świątek udane. Raszynianka odprawiła w dwóch partiach Rumunkę Soranę Cirsteę, meldując się w najlepszej ósemce zmagań.

 

W ćwierćfinale Polka mierzy się z Barborą Krejcikovą. Czeszka to między innymi dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa - zwyciężała na Roland Garros 2021 i Wimbledonie 2024.

 

W Seulu Krejcikova rywalizuje od pierwszej rundy. W niej okazała się lepsza od Rosjanki Tatiany Prozorowej. W kolejnym meczu - po zaciętym boju - pokonała turniejową "8" - Brytyjkę Emmę Raducanu.

 

To szósta bezpośrednia potyczka Świątek i Krejcikovej. Dotąd trzykrotnie lepsza była Polka, a dwa razy wygrywała Czeszka.

Wynik meczu Świątek - Krejcikova poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Krejcikova, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport
BARBORA KREJCIKOVAIGA ŚWIĄTEKKOREA OPEN TENNIS CHAMPIONSHIPSKOREA OPEN TENNIS CHAMPIONSHIPS 2025TENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 500 SEULWTA 500 SEUL 2025WTA SEULWTA SEUL 2025
