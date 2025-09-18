Świątek - Krejcikova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Świątek - Krejcikova w Seulu?

Turniej rangi WTA 500 w Seulu jest dla Igi Świątek debiutanckim występem w Korei Południowej. Polka została rozstawiona z najwyższym numerem i w pierwszej rundzie nie musiała wychodzić na kort.

Premierowe w karierze spotkanie w Korei Południowej było dla Świątek udane. Raszynianka odprawiła w dwóch partiach Rumunkę Soranę Cirsteę, meldując się w najlepszej ósemce zmagań.

W ćwierćfinale Polka mierzy się z Barborą Krejcikovą. Czeszka to między innymi dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa - zwyciężała na Roland Garros 2021 i Wimbledonie 2024.

W Seulu Krejcikova rywalizuje od pierwszej rundy. W niej okazała się lepsza od Rosjanki Tatiany Prozorowej. W kolejnym meczu - po zaciętym boju - pokonała turniejową "8" - Brytyjkę Emmę Raducanu.

To szósta bezpośrednia potyczka Świątek i Krejcikovej. Dotąd trzykrotnie lepsza była Polka, a dwa razy wygrywała Czeszka.

Świątek - Krejcikova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Świątek - Krejcikova poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Krejcikova, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

