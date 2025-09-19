Ulewa na kortach w Seulu. Co z meczem Świątek?

Iga Świątek udanie rozpoczęła zmagania w Korei Południowej, gdzie występuje po raz pierwszy w karierze. Polka, rozstawiona z numerem 1., w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej zaś pewnie pokonała Soranę Cirsteę 6:3, 6:2.

ZOBACZ TAKŻE: To tam Venus Williams weźmie ślub. Cudowne miejsce!

Rywalką raszynianki w ćwierćfinale jest Barbora Krejcikova, która wyeliminowała z turnieju Tatianę Prozorową, a później Emmę Raducanu. Spotkanie Polki z Czeszką miało rozpocząć się ok. godz. 9:00 polskiego czasu.

Jednak w Seulu aktualnie pada deszcz. W piątek na godz. 5:00 zaplanowany był pierwszy mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Mayą Joint a Clarą Tauson - przez niesprzyjające warunki nie został rozegrany. Z tego samego powodu na kort nie wyszły także Suzan Lamens i Katerina Siniakova, które miały zacząć rywalizację o 6:30.

Mecz Polki także będzie opóźniony. Prognozy nie są zbyt optymistyczne, opady mają uprzykrzać życie zawodnikom przez cały dzień, co może oznaczać, że mecze tej fazy zawodów zostaną rozegrane dopiero w sobotę.

W Seulu nie zobaczymy liderki rankingu WTA - Aryny Sabalenki. Białorusinka nie bierze udziału w zawodach, dzięki czemu ewentualny triumf Świątek może zmniejszyć stratę punktową do pierwszej rakiety świata.

MR, Polsat Sport