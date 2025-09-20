Czas na ostatni mecz turnieju WTA w Seulu. O końcowy triumf powalczą Polka Iga Świątek oraz Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa.

W sobotę Świątek rozegrała w Seulu... dwa mecze. Najpierw w ćwierćfinale pokonała Czeszkę Barborę Krejcikovą, a następnie w półfinale ograła Australijkę Mayę Joint.

W tym roku Świątek i Aleksandrowa grały ze sobą dwukrotnie. W obu przypadkach lepsza była Świątek, w obu przypadkach triumfując bez straty seta. Czy tak samo będzie w finale w Seulu?

Świątek - Aleksandrowa. Wynik meczu. Kto wygrał finał Świątek w Seulu?

Wynik meczu Świątek - Aleksandrowa poznamy w niedzielę 21 września. O tym, kto wygrał finał Świątek - Aleksandrowa w Seulu, przekonamy się w godzinach południowych - start o godzinie 10.00 polskiego czasu.

