Świątek - Aleksandrowa. Wynik meczu. Kto wygrał finał Świątek w Seulu?

Iga Świątek

Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa to finał turnieju WTA w Seulu. Kto wygrał finał Świątek - Aleksandrowa? Jaki był wynik meczu Świątek - Aleksandrowa w finale w Seulu?

fot. AFP
Czas na ostatni mecz turnieju WTA w Seulu. O końcowy triumf powalczą Polka Iga Świątek oraz Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa.

 

W sobotę Świątek rozegrała w Seulu... dwa mecze. Najpierw w ćwierćfinale pokonała Czeszkę Barborę Krejcikovą, a następnie w półfinale ograła Australijkę Mayę Joint.

 

W tym roku Świątek i Aleksandrowa grały ze sobą dwukrotnie. W obu przypadkach lepsza była Świątek, w obu przypadkach triumfując bez straty seta. Czy tak samo będzie w finale w Seulu?

Wynik meczu Świątek - Aleksandrowa poznamy w niedzielę 21 września. O tym, kto wygrał finał Świątek - Aleksandrowa w Seulu, przekonamy się w godzinach południowych - start o godzinie 10.00 polskiego czasu.

