Iga Świątek ma za sobą dwa pojedynki na kortach w Korei Południowej. Najpierw wiceliderka rankingu WTA pokonała w drugiej rundzie Soranę Cirsteę, aby w ćwierćfinale zmierzyć się z Barborą Krejcikovą.

To drugie starcie zapowiadało się szlagierowo, ponieważ doszło do konfrontacji triumfatorek Wimbledonu z dwóch ostatnich edycji. Do tego Czeszka ma na koncie zwycięstwo na French Open w 2021 roku i w swojej karierze dwukrotnie potrafiła pokonać Polkę.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek się nie zatrzymuje! Polka z awansem w Seulu

Nasza zawodniczka stanęła jednak na wysokości zadania i jako turniejowa "jedynka" pokonała niżej notowaną rywalkę, awansując do półfinału. A w nim dość niespodziewanie zmierzy się z Joint. Australijka w poprzedniej rundzie pokonała rozstawioną z numerem trzecim Clarę Tauson. W rankingu WTA plasuje się dopiero na 46. pozycji.

Będzie to pierwsze starcie obu tenisistek w historii.

Świątek - Joint. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy półfinał Świątek - Joint w Seulu? Mecz Świątek - Joint zostanie rozegrany w sobotę 20 września o godz. 10:00 czasu polskiego.

Polsat Sport