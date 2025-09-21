Co za gest Świątek! Pogratulowała Polce życiowego sukcesu
Iga Świątek nie przeszła obok życiowego sukcesu Marii Żodzik. Lekkoatletka w niedzielę zdobyła tytuł wicemistrzyni świata w skoku wzwyż, a polska tenisistka pogratulowała swojej rodaczce. Świątek w niedzielę sama miała powody do radości. Triumfowała bowiem w turnieju WTA w Seulu.
Niedziela była świetnym dniem dla polskiego sportu. Najpierw - w Seulu - po tytuł rangi WTA 500 sięgnęła Iga Świątek, pokonując po niezwykle emocjonującym finale Rosjankę Jekatierinę Aleksandrową.
W tym samym czasie odbywały się mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Tokio. Niedziela była ostatnim dniem rywalizacji, a dotąd podczas czempionatu nasi rodacy nie wywalczyli ani jednego krążka.
Zmieniło się to za sprawą Marii Żodzik. Polka w deszczowym konkursie skoku wzwyż zanotowała rekord życiowy - 2 metry, co dało jej tytuł wicemistrzyni świata.
Taką samą wysokość zaliczyła zwycięska Australijka Nicola Olyslagers. O kolorze medalu przesądziła jednak jedna zrzutka Żodzik na 1,88.
Dla Polki to największy sukces w karierze. Obok tego obojętnie nie przeszła Świątek, która za sprawą mediów społecznościowych pogratulowała lekkoatletce.
"Wow. Gratulacje!" - napisała sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych.
Żodzik ma bardzo udany sezon. Oprócz sukcesu na mistrzostwach świata, w sierpniu okazała się najlepsza - również w deszczu - w mityngu Diamentowej Ligi w Lozannie.
Świątek natomiast czekają kolejne wyzwania. Już za kilka dni weźmie udział w kolejnym turnieju. Ten odbędzie się w Pekinie.Przejdź na Polsatsport.pl