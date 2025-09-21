Co za gest Świątek! Pogratulowała Polce życiowego sukcesu

Niedziela była świetnym dniem dla polskiego sportu. Najpierw - w Seulu - po tytuł rangi WTA 500 sięgnęła Iga Świątek, pokonując po niezwykle emocjonującym finale Rosjankę Jekatierinę Aleksandrową.

W tym samym czasie odbywały się mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Tokio. Niedziela była ostatnim dniem rywalizacji, a dotąd podczas czempionatu nasi rodacy nie wywalczyli ani jednego krążka.

Zmieniło się to za sprawą Marii Żodzik. Polka w deszczowym konkursie skoku wzwyż zanotowała rekord życiowy - 2 metry, co dało jej tytuł wicemistrzyni świata.

Taką samą wysokość zaliczyła zwycięska Australijka Nicola Olyslagers. O kolorze medalu przesądziła jednak jedna zrzutka Żodzik na 1,88.

Dla Polki to największy sukces w karierze. Obok tego obojętnie nie przeszła Świątek, która za sprawą mediów społecznościowych pogratulowała lekkoatletce.

"Wow. Gratulacje!" - napisała sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych.

Żodzik ma bardzo udany sezon. Oprócz sukcesu na mistrzostwach świata, w sierpniu okazała się najlepsza - również w deszczu - w mityngu Diamentowej Ligi w Lozannie.

Świątek natomiast czekają kolejne wyzwania. Już za kilka dni weźmie udział w kolejnym turnieju. Ten odbędzie się w Pekinie.