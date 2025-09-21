Świątek wygrała turniej i niebawem wróci do gry! Kiedy kolejny turniej Polki?

Iga Świątek

Iga Świątek miniony tydzień zaliczy do udanych. Polka wygrała imprezę WTA w Seulu w swoim debiucie w Korei Południowej. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa będzie kontynuować tournee po Azji i do gry wróci już niebawem. Sprawdź, kiedy Świątek weźmie udział w kolejnym turnieju.

fot. PAP/EPA
Kiedy kolejny turniej Igi Świątek?

Ostatnie dni były bardzo udane dla Igi Świątek. Polka pierwszy raz w karierze występowała w Korei Południowej, gdzie brała udział w turnieju rangi WTA 500 w Seulu. Rozstawiona z "1" tenisistka bardzo pewnie przechodziła kolejne fazy, pokonując odpowiednio Rumunkę Soranę Cirsteę, Czeszkę Barborę Krejcikovą i Australijkę Mayę Joint.

 

W finale opór Świątek postawiła Jekatierina Aleksandrowa. Rosjanka zwyciężyła w pierwszym secie 6:1, jednak Polka nie odpuściła. Kolejne partie były bardzo wyrównane, lecz ostatecznie górą była w nich sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, która triumfowała 7:6(3), 7:5, sięgając tym samym po swój 25. tytuł w karierze.

Kiedy kolejny turniej Świątek?

Polka nie będzie zwalniać tempa. Jej następnym turniejem będzie "tysięcznik" w Pekinie. Ten rozpocznie się już 24 września, a zakończy - 5 października. Świątek ma już w dorobku wiktorię w stolicy Chin. Była tam najlepsza w 2023 roku, gdy w decydującym starciu pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową.

