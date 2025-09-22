Świątek poznała drabinkę kolejnego turnieju. Zagra jako "jedynka"

W trzeciej rundzie Świątek może trafić na Rosjankę Annę Kalinską (nr 28), w czwartej na Amerykankę Emmę Navarro (nr 16), a w ćwierćfinale na Amerykankę Jessicę Pegulę (nr 5) lub Japonkę Naomi Osaką (nr 12). Jeśli tenisistka z Raszyna pokona te przeszkody, to w półfinale może spotkać się Rosjanką Mirrą Andriejewą (nr 4) lub z mistrzynią olimpijską z Paryża Chinką Qinwen Zheng (nr 7).

W tej połowie drabinki wystąpi Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie zmierzy się z zawodniczką z kwalifikacji, a jeśli wygra, to w drugiej może zagrać z Ukrainką Martą Kostjuk (nr 23).

W drugiej połówce drabinki znalazły się m.in. Amerykanki Coco Gauff (nr 2) oraz Amanda Anisimova (nr 3). A także Magda Linette, której przeciwniczką w pierwszej rundzie będzie Kanadyjka Bianca Andreescu. Na zwyciężczynię tego spotkania czeka Rosjanka Weronika Kudermietowa (nr 24).

Trwają obecnie kwalifikacje do turnieju głównego, który ruszy w środę. Ma w nim szansę wystąpić również Katarzyna Kawa. W pierwszej rundzie 32-letnia tenisistka z Krynicy-Zdroju wygrała z Australijką Storm Hunter 7:6 (7-5), 7:6 (7-0). W decydującym starciu jej rywalką będzie Węgierka Dalma Galfi.

W stolicy Chin zabraknie Sabalenki, która wycofała się z powodów zdrowotnych. Białorusinka przed rokiem w stolicy Chin dotarła do ćwierćfinału, więc w całości straci wywalczone wtedy 215 punktów. Obecnie wyprzedza o 2792 pkt Świątek, która w niedzielę wygrała turniej w Seulu i zdobyła 500 punktów.

Tytułu w Pekinie bronić będzie Amerykanka Coco Gauff. Świątek była tam najlepsza w 2023 roku, czym nawiązała do triumfów Agnieszki Radwańskiej w latach 2011 i 2016.

JŻ, PAP