Zagraniczne media pod wrażeniem Świątek. "Wróciła do swojej najlepszej wersji"

Świątek była faworytką turnieju WTA w Seulu i wywiązała się z tej roli znakomicie, pokonując odpowiednio Soranę Cirsteę (6:3, 6:2), Barborę Krejcikovą (6:0, 6:3), Mayę Joint (6:0, 6:2) oraz w finale Jekaterinę Aleksandrową (1:6, 7:6, 7:5). To już 25. tytuł w karierze wywalczony przez Polkę, która od połowy tego sezonu spisuje się rewelacyjnie.

"Świątek nabiera rozpędu. Po początku sezonu, w którym była totalnie zagubiona i bez rozwiązań zarówno w swojej grze, jak i w mentalności, Polka wygrała Wimbledon, a dobra passa jest kontynuowana na kortach twardych w Cincinnati i Seulu. Chociaż Aryna Sabalenka ma również wiele do powiedzenia w nadchodzących turniejach, gra Świątek zaskakuje skutecznością i siłą, którą pokazuje w każdych okolicznościach" - czytamy na znanej tenisowej witrynie "Punto de break".

Dziennikarze tej redakcji zacierają ręce na końcówkę tego sezonu, ponieważ Świątek nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

"Polka wróciła do swojej najlepszej wersji, a rezultat 6:0 pojawia się wielokrotnie w meczach w każdym turnieju. Biorąc pod uwagę, że turnieje WTA w Pekinie oraz Wuhan zostaną rozegrane w nadchodzących tygodniach, wszystko wskazuje na to, że główni faworyci wypełnią swoją misję" - zauważają.

