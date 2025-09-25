Iga Świątek - Yue Yuan. Kiedy mecz? O której godzinie Świątek gra w Pekinie?

Iga Świątek

fot. AFP
Świątek wchodzi do gry, jeśli chodzi o turniej WTA w Pekinie. W pierwszej rundzie najlepsza polska tenisistka miała tak zwany wolny los.

 

Rywalkę Świątek w drugiej rundzie wyłoniło spotkanie Julija Putincewa - Yue Yuan. W dwóch setach wygrała Chinka i to właśnie z nią Świątek zmierzy się w swoim pierwszym starciu w Pekinie.

 

Dla Świątek będzie to pierwszy start od niedawnego triumfu w Seulu.

 

W stolicy Chin, pod nieobecność liderki światowego rankingu Aryny Sabalenki, która wycofała się z powodów zdrowotnych, najwyżej rozstawiona jest właśnie Świątek.

 

Tytułu sprzed roku broni Amerykanka Coco Gauff.

 

Świątek była najlepsza w Pekinie w 2023 roku, czym nawiązała do triumfów Agnieszki Radwańskiej w latach 2011 i 2016.

Kiedy mecz Świątek - Yuan? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy swój pierwszy mecz w Pekinie rozegra najlepsza polska tenisistka. Gdy tylko organizatorzy podadzą termin i godzinę meczu Świątek - Yuan, poinformujemy o tym w tekście.

BS, Polsat Sport
