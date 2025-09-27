Iga Świątek - Camila Osorio. Wynik meczu. Kto wygrał w Pekinie?
Iga Świątek - Camila Osorio to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Pekinie. Kto wygrał mecz Świątek - Osorio? Jaki był wynik meczu Świątek - Osorio w Pekinie?
Iga Świątek po tytule w Seulu przeniosła się do Pekinu. W stolicy Chin - pod nieobecność Aryny Sabalenki - została rozstawiona z numerem 1. W pierwszej rundzie miała wolny los.
Druga faza, czyli starcie z Yue Yuan, została pokonana przez Polkę bez problemów. Raszynianka triumfowała nad reprezentantką gospodarzy 6:0, 6:3.
W 1/16 finału China Open 2025 Świątek mierzy się z Camilą Osorio. Kolumbijka wyeliminowała dotąd Amerykankę Ann Li oraz Rosjankę Annę Kalinską.
