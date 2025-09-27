Iga Świątek - Camila Osorio. Wynik meczu. Kto wygrał w Pekinie?

Iga Świątek

Iga Świątek - Camila Osorio to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Pekinie. Kto wygrał mecz Świątek - Osorio? Jaki był wynik meczu Świątek - Osorio w Pekinie?

Iga Świątek - Camila Osorio. Wynik meczu. Kto wygrał w Pekinie?
fot. PAP
Iga Świątek - Camila Osorio. Wynik meczu. Kto wygrał w Pekinie?

Iga Świątek po tytule w Seulu przeniosła się do Pekinu. W stolicy Chin - pod nieobecność Aryny Sabalenki - została rozstawiona z numerem 1. W pierwszej rundzie miała wolny los.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wygrała ze Świątek na Wimbledonie. Teraz kończy karierę

 

Druga faza, czyli starcie z Yue Yuan, została pokonana przez Polkę bez problemów. Raszynianka triumfowała nad reprezentantką gospodarzy 6:0, 6:3.

 

W 1/16 finału China Open 2025 Świątek mierzy się z Camilą Osorio. Kolumbijka wyeliminowała dotąd Amerykankę Ann Li oraz Rosjankę Annę Kalinską.

Świątek - Osorio. Wynik meczu. Kto wygrał w Pekinie?

Wynik meczu Świątek - Osorio poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Osorio w Pekinie, poinformujemy tuż po ostatniej akcji tego starcia.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CAMILA OSORIOCHINA OPENCHINA OPEN 2025IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 PEKINWTA 1000 PEKIN 2025WTA PEKINWTA PEKIN 2025WTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Eksperci ocenili finał Wimbledonu. "Niesamowita koncentracja"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 