Świątek - Osorio. Kiedy kolejny mecz Świątek w Pekinie? O której godzinie?

Iga Świątek - Camila Osorio to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Pekinie. Kiedy mecz Świątek - Osorio? O której godzinie Świątek - Ososrio w Pekinie?

fot. AFP
Iga Świątek nie zatrzymuje się. Po zdobyciu tytułu w turnieju rangi WTA 500 w Seulu, przystąpiła do rywalizacji w "tysięczniku" w Pekinie. W stolicy Chin nieobecna jest liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka, stąd Polka została najwyżej rozstawioną zawodniczką. W pierwszej rundzie miała wolny los.

 

Przeciwniczką raszynianki w jej premierowym pojedynku była Yue Yuan. Świątek nie dała reprezentantce gospodarzy wielu szans. W pierwszym secie triumfowała do zera, a w drugim - 6:3, notując udany start.

 

W trzeciej fazie Polka zmierzy się z Camilą Osorio. Kolumbijka w Pekinie ma już za sobą dwa pojedynki. Odprawiła odpowiednio Amerykankę Ann Li i Rosjankę Annę Kalinską.

Kiedy mecz Świątek - Osorio w Pekinie? To pytanie z pewnością zadają sobie fani tenisa i polskiej zawodniczki. Póki co, data i godzina spotkania nie są jeszcze znane.

